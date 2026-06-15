«سیدمهدی ابطحی» معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آسیب‌های ناشی از قطع اینترنت به فعالیت‌های پژوهشی اظهار کرد: قطع اینترنت از چند جهت اساسی، روند پژوهش‌های علمی در کشور را با مشکل مواجه کرد. نخستین آسیب متوجه نشریات نمایه شده ما بود؛ به طوری که حدود ۳۰ درصد از مقالات این نشریات با مشارکت محققان خارجی تألیف می‌شد و قطع دسترسی به اینترنت، عملاً پل ارتباطی ما با همکاران بین‌المللی را از بین برد. در نتیجه دریافت، بررسی و پاسخ‌دهی به مقالات را دچار اختلال کرد.

وی افزود: همچنین در پی قطع اینترنت پژوهشگران برای ارسال (Submit) مقالات خود در نشریات خارجی و یا طی کردن مراحل داوری و پاسخ‌دهی به داوران با مشکل مواجه شدند.

او با تأکید بر اینکه پژوهش، مقوله‌ای مبتنی بر جریان مداوم اطلاعات است، تصریح کرد: در مرحله پژوهش، یک محقق همواره باید امکان جست‌وجوی منابع علمی و دریافت مقالات جدید را داشته باشد تا بتواند ادبیات موضوع را تعقیب کرده و روند پژوهش را پیش ببرد. از آنجا که پژوهش مبتنی بر تبادل اطلاعات با خارج از کشور است، این محدودیت‌ها موجب ایجاد وقفه در کار پژوهشگران شد.

ابطحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آمار مقالاتی که در پی قطع اینترنت در وضعیت معلق مانده اند، گفت: اگرچه برخی همکاران ما در ساختارهایی خارج از وزارت علوم، اعداد و ارقامی را در این زمینه اعلام کرده‌اند، اما به اعتقاد من، مجموع تأخیرها و خسارات وارد شده به بدنه پژوهشی کشور، قابل برآورد نیست.

معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان آسیب واقعی در آمارها دیده خواهد شد، در خروجی‌های علمی انتهای سال ۲۰۲۶ و نیمه اول سال ۲۰۲۷ میلادی نمایان می‌شود؛ تفاوت آمار خروجی‌های آن بازه زمانی با وضعیت کنونی، دقیقاً همان چیزی است که ما در نتیجه محدودیت‌های قطع اینترنت از دست داده‌ایم.

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