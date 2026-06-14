مشارکت دو میلیون ایرانی در پویش «بساز مدرسه»

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و همچنین شهدای والامقام کشور، اظهار کرد: پویش ملی «بساز مدرسه» پس از حادثه تلخ میناب با هدف مشارکت مردم در ساخت مدرسه‌ای به یاد شهدای دانش‌آموز این شهرستان راه‌اندازی شد و با استقبال گسترده مردم ایران همراه بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حدود دو میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه در این پویش مشارکت کرده‌اند، افزود: مردم از کمک‌های خرد تا مبالغ قابل توجه، در این حرکت ملی سهیم شدند و تاکنون بیش از 130 میلیارد تومان برای احداث این مدرسه جمع‌آوری شده است.

کاظمی با بیان اینکه این مدرسه با عنوان «مدرسه ایران» نامگذاری شده است، تصریح کرد: این نامگذاری به دلیل مشارکت مردم سراسر کشور در ساخت این فضای آموزشی انجام شده و نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایرانیان در مسیر توسعه آموزش است.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار خراسان جنوبی در نهضت مدرسه‌سازی، گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت موجود، موضوع توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دنبال می‌شود که جای تقدیر دارد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اداره کل راه و شهرسازی استان به دلیل همکاری در اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: در طرح‌های نهضت ملی مسکن، تأمین زیرساخت‌های آموزشی باید هم‌زمان با احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که برخورداری از فضای آموزشی مناسب یکی از مهم‌ترین مطالبات و نیازهای خانواده‌هاست.

کاظمی با تأکید بر لزوم تقویت مشارکت‌های مردمی در حوزه مدرسه‌سازی، خاطرنشان کرد: ظرفیت پویش «بساز مدرسه» می‌تواند در استان خراسان جنوبی نیز برای توسعه عدالت آموزشی و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه‌ساز احداث مدارس بیشتری با مشارکت خیرین و مردم باشد.

وی تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های آموزشی را ضروری دانست و اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی، پروژه‌های آموزشی را در اولویت تخصیص منابع قرار دهند تا دانش‌آموزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فضاهای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد مجتمع‌های آموزشی را راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی عنوان کرد و گفت: احداث مجتمع‌های آموزشی با بهره‌مندی از امکانات مشترکی همچون کتابخانه، سالن اجتماعات، آزمایشگاه، فضاهای ورزشی و سایر زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها خواهد شد.

گفتنی است، آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه 12 کلاسه ایران (یادبود شهدای دانش‌آموز میناب)، همزمان با برگزاری اجلاسیه 164 شهید شهرستان زیرکوه و در آستانه سالگرد شهادت سرلشکر شهید احمد کاظمی، با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بیرجند برگزار شد.