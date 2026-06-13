مجوز واردات گوشت برای شهرداری تهران صادر نشد

به گزارش ایلنا از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، مهدی بختیاری‌زاده، در پاسخ به برخی از هجمه‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه نتیجه تفاهم‌نامه واردات گوشت بین شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی چه بود، گفت: به رغم اینکه تفاهم‌نامه ای در این زمینه بین شهرداری تهران با جهاد کشاورزی منعقد شد و اما هیچگاه مجوز ثبت سفارش در این زمینه به مجموعه مدیریت شهری و سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران داده نشد.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه چندین مرتبه نامه‌نگاری با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اعطای مجوز و امکان ثبت سفارش برای واردات گوشت انجام شد؛ افزود: اما هیچگاه مجوزهای درخواستی از سوی وزارت مربوطه صادر نشد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزود: در آن زمان نامه‌های متعددی مبنی بر اعطای مجوز با هدف پاسخگویی به نیاز شهروندان به عرضه گوشت گرم و منجمد با قیمت مناسب از سوی مدیریت شهری تهران و به صورت خاص سازمان میادین میوه و تره‌بار به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد؛ اما این مجوزهای بالادستی برای شهرداری تهران صادر نشد تا بتوانیم به شکل مناسبی در بازار این محصول و تنظیم قیمت بازار تاثیرگذار باشیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که شهرداری تهران هیچگاه به صورت مجزا نیز به حوزه واردات گوشت اعم از گرم و منجمد ورود نکرد. اما با تجار در بحث عرضه گوشت تنظیم بازاری تعاملاتی انجام شد که در آن زمان نیز تاثیر این همکاری در تنظیم قیمت گوشت و دسترسی شهروندان به گوشت قرمز با قیمت مناسب مشهود بود.

بختیاری‌زاده بیان کرد: طبق آمارها و گزارش‌های رسمی در همان مدت کوتاه با همکاری تجار وارد کننده گوشت قرمز گرم و منجمد نیز توانستیم گوشت با کیفیت آن هم بین ۵۳ تا ۵۵ درصد پایین‌تر از سطح شهر در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه کنیم که به شدت مورد استقبال پایتخت‌نشینان قرار گرفت و از همه مهمتر اینکه نه تنها تاثیرگذاری مثبتی در این زمینه در بازار ایجاد کرد؛ بلکه باعث تنظیم قیمت گوشت قرمز در تهران نیز شد.

وی یادآور شد: به عبارتی هرچند هیچ وقت وزارتخانه مربوطه اجازه واردات کالاهای اساسی اعم از گوشت و برنج نداده است؛ اما در حد توان با همکاری تجار به این مساله ورود پیدا کردیم و باعث ثبت اختلاف قیمت‌های معناداری در این حوزه در بازار مواد غذایی شدیم.

میوه شب عید ۴۵ درصد ارزان‌تر از سطح شهر عرضه شد

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه با اشاره به انتقاد برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امسال شهروندان تهرانی میوه شب عید را به‌طور میانگین ۱۵ درصد گران‌تر از سایر نقاط کشور تهیه کردند، تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی میوه شب عید در سال‌های اخیر ۴۵ تا ۴۷ درصد ارزان‌تر از سطح شهر بوده است.

وی در ادامه گفت: حتی براساس گزارش های موجود، تورم مواد غذایی در سطح شهر تهران به واسطه عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار در پایتخت از مابقی مراکز استان‌ها پایین‌تر بوده است.

بختیاری‌زاده افزود: این عملکرد، نتیجه عرضه کالاهای اساسی اعم از میوه و تره‌بار توسط سازمان میادین بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران امسال ارزان‌ترین میوه شب عید عرضه شده است، ادامه داد: به رغم اینکه امسال با توجه به درخواست جهاد کشاورزی و استانداری مبنی بر عرضه میوه شب عید توسط سازمان میادین میوه و تره‌بار ما مخالف این مساله بودیم که حداقل امسال به این حوزه ورود کنیم؛ اما به اصرار این مجموعه‌ها، سازمان میادین مکلف به عرضه میوه شب عید شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین بنا بر تصمیمی که ستاد تنظیم بازار استان تهران گرفت؛ وظیفه توزیع میوه شب عید برعهده سازمان میادین میوه و تره‌بار در شهر تهران و در سایر شهرها نیز این وظیفه برعهده سازمان تعاون روستایی گذاشته شد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه وظیفه عرضه میوه شب عید در تهران برعهده سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بود؛ در نتیجه هیچ نهاد دیگری برای مشارکت در این حوزه درخواستی به وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار برای مشارکت در این بخش نداده بود.

بختیاری‌زاده با تاکید بر اینکه برچیدن غرفه‌های عرضه مستقیم میوه توسط جهاد کشاورزی یک ادعای کذب رسانه‌ای است؛ یادآور شد: نه درخواستی برای برپایی این غرفه‌ها و نه اقدامی برای برچیده شدن این غرف انجام شد. در واقع غرفه‌ای راه اندازی نشد که بخواهیم آن را جمع کنیم.

وی تاکید کرد: امسال عملا میوه به میزان فراوان در سطح میادین و بازارهای میوه و تره‌بار توزیع شد که این اقدام از سوی شهرداری تهران باعث کاهش قیمت این محصولات در سطح شهر نیز شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداریی تهران در پایان گفت: توجه سازمان میادین میوه و تره‌بار برای دسترسی آسان و ارزان شهروندان به میوه شب عید به اندازه‌ای بود که حتی در یک مرحله از قیمتی که ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ کرده بود، به تصمیم شهرداری تهران و پیشنهادی که به این ستاد دادیم، قیمت‌ها را کاهش دادیم و با قیمت به مراتب پایین‌تری برای رفاه حال شهروندان میوه شب عید عرضه شد.