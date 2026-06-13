انعقاد تفاهمنامه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی در تهران
نشست مشترک عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، نشست مشترک عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست طرفین در ارتباط با موضوعات و ماموریتهای مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
همچنین تفاهمنامه ای بین سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای هم افزایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در شهر تهران به امضا رسید.