به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، نشست مشترک عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست طرفین در ارتباط با موضوعات و ماموریت‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین تفاهم‌نامه ای بین سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای هم افزایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران به امضا رسید.

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