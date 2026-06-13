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انعقاد تفاهم‌نامه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در تهران

انعقاد تفاهم‌نامه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در تهران
کد خبر : 1798172
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نشست مشترک عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، نشست مشترک عبدالمجید رحمانی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست طرفین در ارتباط با موضوعات و ماموریت‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین تفاهم‌نامه ای بین سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی و پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای هم افزایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران به امضا رسید.

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