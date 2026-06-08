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مشاجره پشت فرمان، جان پدر و مادر را گرفت

مشاجره پشت فرمان، جان پدر و مادر را گرفت
کد خبر : 1795809
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رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح جزئیات حادثه‌ای تلخ و تکان‌دهنده در محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان، گفت: شامگاه گذشته (۱۶ خردادماه) یک دستگاه خودروی سواری حامل اعضای یک خانواده در آزادراه‌های منتهی به کاشان دچار سانحه‌ای مرگبار شد؛ حادثه‌ای که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت اصلی آن مشاجره و درگیری میان زن و شوهر در حین رانندگی بوده است.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی اسد در توضیح بیشتر افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده، در طول مسیر میان راننده خودرو و همسر وی که در صندلی جلو حضور داشته، مشاجره‌ای شکل می‌گیرد. در ادامه و در اوج تنش ایجاد شده، سرنشین خودرو اقدام به گرفتن فرمان می‌کند و همین موضوع موجب می‌شود راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهد. خودرو پس از انحراف از مسیر، واژگون شده و روی سقف متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: شدت حادثه به حدی بود که متأسفانه زن و شوهر در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند. اما تلخ‌ترین بخش این سانحه، حضور دو فرزند خردسال این خانواده در خودرو بود؛ کودکانی حدود دو و هشت ساله که در یک لحظه، هر دو والد خود را از دست دادند و با شرایطی بسیار دشوار و دردناک مواجه شدند.

سردار کرمی اسد با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه گفت: در سال‌های طولانی خدمت در حوزه پلیس صحنه‌های ناگوار بسیاری را مشاهده کرده‌ام، اما این حادثه از جمله تلخ‌ترین و تأثیرگذارترین مواردی بود که با آن مواجه شده‌ام. دردناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که عامل اصلی گرفتار شدن این کودکان و از دست رفتن پدر و مادرشان، نه نقص فنی خودرو، نه شرایط جوی و نه عامل خارجی، بلکه بی‌توجهی به اصول ایمنی و ناتوانی در کنترل هیجانات و تنش‌های خانوادگی در حین رانندگی بوده است.

وی تأکید کرد: رانندگی نیازمند تمرکز کامل، آرامش روانی و تسلط بر رفتار و گفتار است. هرگونه مشاجره، درگیری لفظی، رفتارهای هیجانی و هر عاملی که تمرکز راننده را برهم بزند، می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: آنچه در این حادثه رخ داد، می‌توانست با یک تصمیم ساده و چند دقیقه صبر و حوصله پیشگیری شود. اگر طرفین در نخستین لحظات بروز اختلاف، خودرو را در محلی امن متوقف می‌کردند و گفت‌وگو را خارج از شرایط رانندگی ادامه می‌دادند، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم و دو کودک خردسال از نعمت حضور پدر و مادر خود محروم نمی‌شدند.

سردار کرمی اسد افزود: متأسفانه برخی افراد تصور می‌کنند اختلافات خانوادگی یا بحث‌های روزمره تأثیری بر کیفیت رانندگی ندارد، در حالی که کوچک‌ترین تنش روانی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری، سرعت واکنش و تمرکز راننده را کاهش داده و زمینه‌ساز حوادثی مرگبار شود.

وی با اشاره به صحنه دردناک این حادثه گفت: تصاویر به‌جا مانده از این سانحه و وضعیت کودکان بازمانده، از آن دسته صحنه‌هایی است که هرگز از ذهن نیروهای امدادی، پلیس راه و عوامل حاضر در محل پاک نخواهد شد. کودکانی که دقایقی پیش در کنار پدر و مادر خود در حال سفر بودند، ناگهان خود را در میان آوار یک حادثه مرگبار و بدون حضور والدین یافتند.

براساس گزارش پلیس، رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از تمامی رانندگان و سرنشینان خواست با حفظ آرامش در طول سفر، از هرگونه رفتار تنش‌زا و اختلاف‌آفرین در داخل خودرو خودداری کنند و گفت: خودرو محل مشاجره، درگیری و تسویه اختلافات خانوادگی نیست. یک لحظه خشم، یک تصمیم عجولانه و یک بی‌احتیاطی کوتاه می‌تواند آینده یک خانواده را برای همیشه تغییر دهد. این حادثه تلخ هشداری جدی برای همه رانندگان و سرنشینان است تا ایمنی، آرامش و حفظ جان عزیزان خود را در اولویت قرار دهند.

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