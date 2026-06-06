پیشنهاد کاهش سن پذیرش دختران و زنان خودسرپرست
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی درباره پیشنهاد کاهش سن پذیرش دختران و زنان خودسرپرست تحت پوشش بهزیستی گفت: اگرچه درخواستهایی از برخی استانها برای کاهش سن پذیرش مطرح شده است، اما سیاست سازمان اعمال این تغییر بهصورت عمومی نیست و هر مورد بر اساس شرایط فردی بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نشست سیدحسن موسویچلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با معاونان سلامت اجتماعی استانهای زنجان، مرکزی و ایلام در ستاد این سازمان برگزار شد. در این نشست، مسائل، چالشها و پیشنهادهای حوزه سلامت اجتماعی در استانهای یادشده مورد بررسی قرار گرفت.
معاونان استانی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، خواستار بازنگری در برخی ضوابط حمایتی شدند. به گفته آنان، برخی افراد پیش از قرار گرفتن در شرایط بحرانی نیازمند دریافت حمایتهای اجتماعی هستند و تسهیل شرایط بهرهمندی از خدمات میتواند از بروز آسیبهای بیشتر جلوگیری کند.
همچنین موضوع حمایت از فرزندان ترخیصشده از مراکز شبهخانواده مطرح شد. معاونان استانی اعلام کردند برخی از این افراد پس از استقلال و اشتغال، در صورت بیکاری مجدد با مشکلات معیشتی مواجه میشوند، اما امکان استفاده از برخی خدمات حمایتی را ندارند.
تعطیلی برخی مراکز مشاوره و موازیکاری میان دستگاههای مختلف از دیگر محورهای این نشست بود. معاونان استانی خواستار بازنگری در سازوکارهای حمایتی و نظارتی مراکز مشاوره و همچنین افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف ارائهدهنده خدمات اجتماعی شدند.
موسویچلک در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: حمایت از افراد باید در زمانی انجام شود که بتواند از تشدید آسیبپذیری آنان جلوگیری کند. این حمایتها تنها به پرداخت مستمری محدود نمیشود و میتواند از طریق آموزش، مشاوره و سایر خدمات اجتماعی ارائه شود.
وی از اجرای برنامه «حمایت اجتماعی پس از ترخیص و رهسپاری» در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از افراد پس از خروج از مراکز نگهداری و کمک به تثبیت شرایط زندگی آنان اجرا خواهد شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین افزود: تا پایان تیرماه نشستهای تخصصی با تمامی حوزههای سازمان برگزار میشود تا مسائل و چالشهای موجود شناسایی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها تدوین شود.
موسویچلک با اشاره به وضعیت کودکان چندمعلولیتی گفت: در حال حاضر ۱۸۵ کودک چندمعلولیتی در مراکز نگهداری بهزیستی حضور دارند و برنامهریزی شده است یارانه نگهداری این کودکان تا سه برابر افزایش یابد. همچنین یارانه نگهداری از این کودکان در خانوادهها نیز افزایش خواهد یافت تا امکان ارائه خدمات مناسبتر فراهم شود.
وی درباره پیشنهاد کاهش سن پذیرش دختران و زنان خودسرپرست تحت پوشش بهزیستی نیز گفت: اگرچه درخواستهایی از برخی استانها برای کاهش سن پذیرش مطرح شده است، اما سیاست سازمان اعمال این تغییر بهصورت عمومی نیست و هر مورد بر اساس شرایط فردی بررسی خواهد شد.