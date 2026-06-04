جدول برنامه امتحانات نهایی منتشره در فضای مجازی تکذیب شد
وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه آورده است: معلمان، دانش آموزان و والدین، جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده، صحت ندارد. لذا درخواست میشود تا اخبار و اطلاعیههای مربوط به امتحانات نهایی را صرفا از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی این وزارتخانه پیگیری کنید.
لازم به ذکر است امروز در برخی سایتها و فضای مجازی جدول برنامه امتحانات نهایی منتشر شد که از سوی وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد.