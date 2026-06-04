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جدول برنامه امتحانات نهایی منتشره در فضای مجازی تکذیب شد

جدول برنامه امتحانات نهایی منتشره در فضای مجازی تکذیب شد
کد خبر : 1794318
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وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.

به گزارش ایلنا، وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیه آورده است: معلمان، دانش آموزان و والدین، جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده، صحت ندارد. لذا درخواست می‌شود تا اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به امتحانات نهایی را صرفا از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی این وزارتخانه پیگیری کنید. 

لازم به ذکر است امروز در برخی سایت‌ها و فضای مجازی جدول برنامه امتحانات نهایی منتشر شد که از سوی وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد.

 

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