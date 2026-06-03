افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی چهارشنبه ۱۳ خرداد در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار کرد: خوشحالم که در مدت کوتاه مسئولیتم برای دومین بار توفیق حضور در استان کرمان، دیار کریمان را پیدا کرده‌ام. سفرهای استانی با هدف بازدید از فعالیت‌های سازمان بهزیستی در بخش‌های دولتی و غیردولتی، دیدار با کارکنان، برگزاری نشست‌های تخصصی، بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های استان و اتخاذ تصمیمات لازم برای رفع مشکلات انجام می‌شود.

وی افزود: در این سفر مسائل مربوط به اشتغال، مسکن، ازدواج مددجویان و افراد دارای معلولیت، آموزش و مهارت‌آموزی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیمه‌های اجتماعی و توسعه مراکز مورد نیاز استان در شورای سالمندان کرمان با حضور استاندار بررسی خواهد شد.

حسینی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدماتی در استان کرمان گفت: تکمیل و توسعه مراکز اورژانس اجتماعی و همچنین مراکز تخصصی اوتیسم از اولویت‌های سازمان بهزیستی است. به‌ویژه مراکز شبانه‌روزی کودکان زیر ۱۴ سال و مراکز روزانه افراد بالای ۱۴ سال که نیاز جدی استان محسوب می‌شوند.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به روند افزایش حمایت‌های مالی از جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد و در بودجه امسال نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش مراکز تحت نظارت سازمان نیز افزایش‌های قابل توجهی اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که یارانه مراکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی، حق پرستاری، خدمات مربوط به افراد دارای ضایعه نخاعی و اوتیسم و همچنین خدمات ویزیت در منزل بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

حسینی از تأمین اعتبار جدید برای مراکز تحت پوشش سازمان خبر داد و گفت: این اعتبار به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا بخشی از هزینه‌های مراکز جبران شود. تلاش ما کاهش فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و حمایت‌های دولتی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بودجه این سازمان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته، افزود: مهم‌تر از افزایش عددی بودجه، رشد سهم بهزیستی از بودجه عمومی کشور است. این سهم اکنون به ۲.۴ درصد رسیده، در حالی که پیش از این و در بهترین شرایط حدود ۱.۷ درصد بوده است.

وی همچنین درباره اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: زمانی که مسئولیت سازمان را برعهده گرفتم، بودجه اختصاص‌یافته تنها پاسخگوی ۸.۸ درصد نیازهای اجرای این قانون بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲۴ درصد رسیده است. هرچند هنوز تا تحقق کامل قانون فاصله داریم، اما روند تأمین اعتبارات مثبت بوده و بودجه این بخش در سال‌های اخیر بیش از ۳۴ برابر افزایش یافته است.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مسکن مددجویان تأکید کرد: متولی اصلی حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هستند و سازمان بهزیستی نقش حمایتی دارد.

وی گفت: سه هفته پیش تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۸۰۰۰ واحد مسکونی ویژه خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر با بنیاد مسکن امضا شد.

حسینی ادامه داد: کمک بلاعوض بهزیستی برای ساخت مسکن مددجویان از ۱۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و امسال نیز به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر آن، تسهیلات کم‌بهره ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد نیز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین در شورای عالی مسکن مصوب شد تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یابد که می‌تواند نقش مهمی در خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار ایفا کند.

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