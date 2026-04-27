هر دو مسیر تونل رسالت امشب مسدود است

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل رسالت، هر دو مسیر این تونل در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

‌مسیر جایگزین برای باند شمالی؛ بزرگراه همت به سمت غرب و ‌مسیر جایگزین برای باند جنوبی؛ بزرگراه همت به سمت شرق است.