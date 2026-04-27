اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره آموزش حضوری

وی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، ۶۷ فرهنگی و ۲۷۹ دانش آموز به شهادت رسیدند و در مجموع ۳۴۶ فرهنگی و دانش‌آموز شهید شدند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های آموزشی کشور، گفت: حدود ۱۲۰۰ فضای آموزشی آسیب دید که شامل هزار واحد آموزشی و بیش از ۱۰۰ واحد اداری و اردوگاهی بود همچنین ۲۰ مدرسه به‌طور کامل تخریب شدند که عمدتاً در استان‌های تهران، مرکزی و هرمزگان قرار داشتند.

کاظمی افزود: با ورود خیرین مدرسه‌ساز، بازسازی مدارس آسیب‌دیده آغاز شده و ۲۰ مدرسه‌ای که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، تا آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶ با تجهیزات کامل و الگوهای نوین آموزشی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با بیان این‌که نقشه استمرار آموزش در شرایط بحران از قبل به استان‌ها ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به محض آغاز جنگ، دستور تعطیلی مدارس صادر شد و پس از آن آموزش در سه بخش استمرار یافت.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: نخستین سیاست ما استمرار باکیفیت آموزش بود که از طریق شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و آموزش‌های آفلاین از طریق بسته‌های آموزشی دنبال شد. آموزش آفلاین بیشتر برای دانش‌آموزان عشایری و مناطق خاص در نظر گرفته شد تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نماند.

وی تأکید کرد: درباره آموزش حضوری نیز تصمیمات بر اساس سیاست‌های ملی و شرایط کشور اتخاذ خواهد شد و در این باره امنیت و سلامتی دانش آموزان و معلمان بیش از هر مسأله ای برای ها حائز اهمیت است.

پرداخت مطالبات فرهنگیان در سخت‌ترین سال مالی

کاظمی با اشاره به وضعیت مالی آموزش‌وپرورش، گفت: در سخت‌ترین سال مالی دولت، آموزش و پرورش سال مالی بسیار خوبی را سپری کرد، به‌طوری که بخش عمده مطالبات فرهنگیان در سال گذشته پرداخت شد و حدود ۶۰ همت در قالب دو مرحله پاداش بازنشستگان عزیز به فرهنگیان اختصاص یافت.

وی افزود: احکام رتبه‌بندی ۲۰۰هزار معلم صادر و معوقات ۶ ماهه آن پرداخت شد؛ همچنین در پایان سال توانستیم بیش از ۲.۶ همت رفاهی برای فرهنگیان پرداخت کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: همه پرداخت‌های جاری انجام شده و آموزش‌وپرورش در حال حاضر بدهی معوقی ندارد، جز مطالبات مربوط به رتبه‌بندی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که در صورت فراهم شدن شرایط، پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، گفت: برای برگزاری امتحانات به‌ویژه امتحانات نهایی، تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شد.

کاظمی افزود: آزمون دانشگاه فرهنگیان با کنکور سراسری تجمیع شد و فرآیند مصاحبه داوطلبان پس از برگزاری کنکور انجام خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های منابع انسانی، اظهار کرد: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار مجوز جذب خدمتگزار دریافت شد؛ در حالی که طی بیش از یک دهه جذب در این بخش متوقف مانده بود. برنامه‌ریزی برای جذب‌های جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

کاظمی از کاهش تنوع مدارس به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش نام برد.

وزیر آموزش‌وپرورش جامعه معلمان را بزرگ‌ترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: معلمان همواره نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی، آرامش کشور و تربیت نسل آینده داشته‌اند.

وی افزود: امروز همه ظرفیت‌های اجتماعی کشور در خدمت تربیت قرار دارد و معلمان و دانش‌آموزان در این عرصه حضوری فعال و اثرگذار دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش راهبردی آموزش‌وپرورش در پیشرفت کشور، گفت: حل بسیاری از مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در گرو تقویت نظام تعلیم و تربیت است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی ضمن تبریک هفته معلم و قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان کشور، اظهار کرد: فراکسیون فرهنگیان مجلس در دوره اخیر نقش مؤثری در پیگیری مسائل حوزه تعلیم و تربیت داشته و اقدامات ارزشمندی انجام داده است.

وی با بیان این‌که آموزش‌وپرورش مهم‌ترین دستگاه زیربنایی کشور است، افزود: راه نجات کشور از مسیر آموزش‌وپرورش می‌گذرد و هر کشوری که به توسعه، فرهنگ و پیشرفت دست یافته، این مسیر را از مدرسه و نظام آموزشی آغاز کرده است.

حاجی‌بابایی با تأکید بر جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: محور اصلی مدرسه باید معلم باشد و هرگونه تحول در آموزش‌وپرورش بدون توجه به منزلت، معیشت و اقتدار معلمان به نتیجه نخواهد رسید.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم دانش‌آموزان ما در قله‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند، ابتدا باید معلم در جایگاه شایسته خود قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اقدامات مدیران آموزش‌وپرورش در استان‌ها، گفت: مجموعه مدیریتی این وزارتخانه در سراسر کشور عملکرد مطلوبی داشته و در شرایط مختلف با روحیه جهادی میدان‌دار بوده‌اند.

حاجی‌بابایی با اشاره به جایگاه معلمان شهید، اظهار کرد: باید برای تکریم مقام معلمان شهید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد و نام و یاد آنان در مدارس زنده نگه داشته شود.

وی افزود: نام‌گذاری مدارس به نام معلمان شهید و طراحی برنامه‌های فرهنگی مرتبط، می‌تواند به تقویت فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان کمک کند.

وی با تأکید بر شأن و منزلت فرهنگیان، خاطرنشان کرد: اگر در موارد محدودی مشکلاتی وجود دارد، نباید آن را به کل جامعه معلمان تعمیم داد؛ چراکه بدنه فرهنگیان کشور سرمایه‌ای بزرگ، متعهد و اثرگذار برای نظام هستند.

رتبه‌بندی نیازمند تکمیل و اصلاح نظام پرداخت ضروری است

حاجی‌بابایی با اشاره به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، گفت: بخش مهمی از این طرح محقق شده، اما همچنان مطالباتی وجود دارد که باید با همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش‌وپرورش برطرف شود.

وی همچنین خواستار اصلاح نظام پرداخت فرهنگیان شد و افزود: معلم باید از حقوق متناسب، امنیت شغلی و نگاه عادلانه برخوردار باشند.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف ارزشمند است و مشارکت دانش‌آموزان نیز آثار مهم تربیتی، فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد.

وی همچنین خواستار برنامه‌ریزی ویژه برای مدارس آسیب‌دیده، به‌ویژه مدرسه میناب، شد و تأکید کرد: لازم است برای این موضوع کارگروه مشخصی تشکیل شود.

جذب معلم از مسیر قانونی و دانشگاه فرهنگیان

حاجی‌بابایی در ادامه بر لزوم تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش از مسیرهای قانونی تأکید کرد و گفت: جذب معلم باید مبتنی بر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و ضوابط مصوب انجام شود.

وی با تأکید بر حمایت مجلس از نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تمام ظرفیت در کنار آموزش‌وپرورش قرار دارد.

حاجی‌بابایی افزود: هر میزان اعتباری که برای آموزش‌وپرورش هزینه شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای امنیت، اقتصاد، فرهنگ و آینده کشور است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: امروز همه مسئولان باید فارغ از نگاه‌های جناحی، برای تقویت آموزش‌وپرورش و تربیت نسل آینده کشور هم‌افزا و همراه باشند.