به گزارش ایلنا، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع سلامت شهروندان اظهار داشت: در دوران اخیر شاهد اتفاقاتی بودیم که هرچند با اقتدار نظام و همدلی مردم مدیریت شد اما بی‌تردید تأثیراتی بر جامعه، به‌ویژه در حوزه سلامت جسمی و روانی شهروندان داشته است. در مرحله پس از بحران، اولویت اصلی باید بر تقویت تاب‌آوری جامعه و جبران خسارات شود.

وی با تأکید بر اینکه باید به موضوع سلامت از دو جهت نگاه کرد، یادآور شد: سلامت جسمی، رسیدگی به مصدومان احتمالی، اطمینان از سلامت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی که ممکن است در اثر حوادث دچار آسیب جزئی شده باشند، بخشی از موضوع سلامت است؛ از سوی دیگر سلامت روان در مرحله پسا بحران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تجربه‌های تلخ، اضطراب اجتماعی و فشارهای روانی که بر شهروندان وارد شده، نیازمند توجه ویژه است. همانطور که پیش از این نیز نسبت به عوارض پساکرونا مانند اضطراب و وسواس هشدارهایی داده شده بود، اکنون نیز باید خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی گسترده ارائه شود.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بحران های گذشته ادامه داد: باید برنامه‌هایی که در زمینه سلامت روان شهروندان مدنظر قرار می‌گیرد بر پایه‌ تجارب گذشته و نیازهای واقعی شهروندان باشد. توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در مناطق مختلف شهر به‌ویژه در مناطقی که بیشتر تحت تأثیر حوادث قرار گرفته‌اند با تعرفه‌های مناسب و حتی رایگان باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش سواد سلامت روان و آشنایی با راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب و همچنین توانمندسازی نیروهای خط مقدم ارائه خدمات از جمله مددکاران اجتماعی و پرسنل خانه‌های سلامت از جمله مواردی است که می تواند به سلامت روحی و روانی شهروندان در وضعیت موجود کمک کند.

به گزارش شهر، نجفی در پایان یادآورد شد: تشکیل شورای راهبردی سلامت شهر تهران که با تلاش‌های کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد می‌تواند در شرایط به وجود آمده با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مرتبط در حوزه سلامت نسبت به ارتقاء ارائه خدمات به شهروندان و جلوگیری از موازی‌کاری و اتلاف وقت و هزینه نقش مؤثری داشته باشد که البته دبیرخانه این شورا در شهرداری تهران مستقر است و در تلاش هستیم تا جلسات این شورای راهبردی برگزار شود.

