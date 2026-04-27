محکومیت پزشک متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه و خسارت

تعزیرات حکومتی تهران پزشک متخلفی را که وجه بیشتر از نرخ‌های اعلامی وزارت بهداشت دریافت کرده بود، به پرداخت ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی و مبلغ دیگری بابت خسارت به شاکی محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت به ارزش چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در شعبه چهل و جهارم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت را محرز و علاوه بر درج تخلف در پرونده نظام پزشکی، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین پزشک متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
