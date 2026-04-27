محکومیت پزشک متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه و خسارت

به گزارش ایلنا، احمد جعفری نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: پرونده دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت به ارزش چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در شعبه چهل و جهارم بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده اتهام دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت را محرز و علاوه بر درج تخلف در پرونده نظام پزشکی، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۹۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین پزشک متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۴۶ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: با شکایت شاکی خصوصی پیرامون دریافت وجه بیشتر از نرخ های اعلامی وزارت بهداشت، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

