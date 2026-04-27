رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی:

هیچ دانش‌آموز استثنایی در جنگ اخیر شهید نشد

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعلام کرد: در جنگ تحمیلی سوم، هیچ معلم و دانش آموز استثنایی شهید نشده‌اند.

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی با بیان اینکه در حمله دشمن صهیونی-آمریکایی به کشورمان یکی از ادارات دچار آسیب شده است، به برآورد مالی آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: حدود ۳۰ میلیارد تومان به ساختمان‌های مدارس استثنایی کشور خسارت وارد شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه برای مدارس آسیب‌دیده، مدارس معین جایگزین در نظر گرفته شده است، ادامه داد: طبق دستور وزیر آموزش و پرورش، پیگیری‌های لازم با سازمان نوسازی در حال انجام است تا مدارس قابل بازسازی تعمیر و در غیر اینصورت، مدارس معین در نظر گرفته شوند.

قاسمی اظهار کرد: در جنگ تحمیلی سوم، هیچ معلم و دانش آموز استثنایی شهید نشده‌اند.

