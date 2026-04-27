حسینی تاکید کرد:
ضرورت همافزایی با نمایندگان مجلس برای توسعه زیرساختهای مراقبتی
رئیس سازمان بهزیستی گفت: نحوه ارایه خدمات در مراکز نگهداری سالمندان باهدف رفع دغدغه های روحی و جسمی این قشر از جامعه نیازمند اصلاح است.
به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی در بازدید از مرکز «اریکه آرامش» سرخرود، بر لزوم ارتقای استانداردهای خدمات توانبخشی و تقویت حمایتها از مراکز فعال در این حوزه تأکید کرد.
وی در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در تکمیل زنجیره خدمات حمایتی کشور، اظهار کرد: توانمندسازی سالمندان و افراد دارای معلولیت مستلزم اتخاذ رویکردی جامع، تخصصمحور و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی است.
حسینی افزود: سازمان بهزیستی از مراکزی که در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و رعایت استانداردهای حرفهای گام برمیدارند، حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی برای تأمین منابع پایدار و توسعه زیرساختهای مراقبتی تأکید کرد.
این بازدید با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف ارزیابی روند ارائه خدمات، بررسی چالشهای اجرایی و شناسایی ظرفیتهای توسعهای این مرکز انجام شد. در جریان این بازدید، مسائل مربوط به نیروی انسانی، استانداردهای مراقبتی، تأمین تجهیزات توانبخشی و نحوه حمایت از مراکز غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، نمایندگان مردم چند شهرستان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز بر اهمیت گسترش خدمات اجتماعی در مناطق مختلف استان تأکید کرده و از آمادگی خود برای پیگیری مسائل اعتباری و تقویت ظرفیتهای قانونی در حوزه سالمندان و افراد دارای معلولیت خبر دادند.
مرکز «اریکه آرامش» از دو سال پیش فعالیت خود را با ۱۰ نیروی متخصص آغاز کرده و در حال حاضر خدماتی از جمله مراقبت روزانه، مشاوره، برنامههای ارتقای سلامت جسمی و روانی و حمایتهای اجتماعی را به سالمندان منطقه ارائه میدهد.
در پایان این بازدید، مقرر شد مسائل و نیازهای مطرحشده در چارچوب برنامهریزی مشترک استانی و ملی پیگیری شود.