نحوه ارزشیابی دروس عملی و فنی هنرستانها اعلام شد
الحاقیه بخشنامه تعیین تکلیف ارزشیابی دروس عملی و فنی و درس تربیت بدنی تمامی پایههای تحصیلی در شرایط خاص ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با صدور بخشنامهای اعلام کرد: در ارتباط با بخشنامه، با موضوع نکات و ملاحظات آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی پایانی نوبت دوم دورههای تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانش آموزان مدارس روزانه بزرگسالان آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد و متقاضیان ایجاد و یا ترمیم سوابق تحصیلی شاخههای نظری فنی و حرفهای و کاردانش نکات و ملاحظات خاص ارزشیابی دروس کارگاهی عملی شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش و ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمام دورههای تحصیلی ابلاغ شد.
با توجه به وضعیت تدریس و آموزش دروس در شرایط خاص کشور و دفاع از میهن در برابر تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به منظور تناسب اقدامات اجرایی و تحقق برنامههای آموزشی مبتنی بر برنامه درسی و ارزشیابی پایانی سال تحصیلی جاری این نکات و ملاحظات در برنامهریزی و اقدام با مدیریت ستاد آزمون و همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان در دستور کار قرار گیرند:
الف) ارزشیابی دروس کارگاهی عملی شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش:
۱- با استناد به تبصره (۱) ماده (۵) آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاحیههای پس از آن ارزشیابی دروس کارگاهی عملی پس از اعلام عادی شدن شرایط به صورت حضوری تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار شود.
۲- پس از عادی شدن شرایط، برگزاری عملی درس کارآموزی کارورزی مورد تأکید است؛ لیکن در صورتعدم عادی شدن شرایط تا پایان مرداد ماه، تعیین پروژه با مجوز دفتر آموزش متوسطه فنی حرفهای و کاردانش صرفاً برای هنرجویان پایه دوازدهم، انجام شود. در صورت فراهم بودن شرایط با اعلام مراجع ذی صلاح ارزشیابی از پودمانهای به اتمام رسیده باقیمانده در موعد مقرر یا به صورت تجمیعی، برگزار شود.
ب) ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمام دورههای تحصیلی: ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمام دورههای تحصیلی (در صورت تداوم آموزش غیر حضوری تا پایان سال تحصیلی، هفته اول خردادماه) و بر اساس شیوه نامه و مفاد تدوین شده معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت متبوع، صورت پذیرد.