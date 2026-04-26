وزیر آموزشوپرورش:
دانشگاه فرهنگیان باید محور تربیت نسل هویتساز کشور باشد
وزیر آموزشوپرورش در بازدید ستادی از دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر جایگاه راهبردی، این دانشگاه را مهمترین بستر تربیت سرمایه انسانی کشور دانست و گفت: دانشگاه فرهنگیان نباید صرفاً مرکز آموزش معلم باشد، بلکه باید به کانون تربیت معلمان هویتساز، انسانساز و اثرگذار در آینده ایران تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزشوپرورش، عصر امروز، یکشنبه 6 اردیبهشت ماه در بازدید ستادی از دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در توسعه کشور، اظهار کرد: اگر بالاترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است، مسیر تربیت این سرمایه از مدرسه و معلم میگذرد و نقطه آغاز آن دانشگاه فرهنگیان است.
وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان جایگاهی فراتر از یک مرکز آموزشی دارد، افزود: از هر زاویهای که به رشد، پیشرفت، سعادت و آینده کشور نگاه کنیم، به نقش کلیدی این دانشگاه میرسیم.
کاظمی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای این دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان در سالهای گذشته با مشکلاتی مانند کمبود خوابگاه، محدودیت منابع انسانی، کمبود استاد و نبود سیاستگذاریهای ثابت مواجه بوده است .
وزیر آموزشوپرورش در ادامه با قدردانی از مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، گفت: با وجود همه محدودیتها، اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، ایجاد ساختارهای جدید و بهبود فرایند جذب دانشجومعلمان انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تحول در مأموریت این دانشگاه، خاطرنشان کرد: کلاس درس در دانشگاه فرهنگیان نباید فقط محل ارائه محتوا باشد؛ این کلاسها باید به کانونهای فرهنگی، تربیتی و تحلیلی تبدیل شوند و استاد دانشگاه فرهنگیان تنها مدرس نیست، بلکه هویتساز، انسانساز و معلمساز است.
کاظمی همچنین خواستار بازنگری جدی در محتواهای آموزشی شد و گفت: باید مشخص باشد چه محتوایی تولید میکنیم. محتواهای درسی، برنامههای فوقبرنامه و شیوه تدریس اساتید باید متناسب با نیاز روز، بهروز و کارآمد شود.
وی با انتقاد از تصمیمگیریهای مقطعی درباره دانشگاه فرهنگیان، افزود: نمیتوان با اقدامات جزیرهای، مقطعی و سلیقهای این دانشگاه را اداره کرد. دانشگاه فرهنگیان نیازمند یک نظام جامع تربیت معلم و نقشه راه ثابت و بلندمدت است.
وزیر آموزشوپرورش تأکید کرد: مسیر تأمین نیروی انسانی آموزشوپرورش باید شفاف، پایدار و از مجرای دانشگاه فرهنگیان باشد و همه دستگاهها از جمله سازمان برنامه و بودجه در خدمت تقویت این دانشگاه قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی دانست و گفت: سرمایه اصلی نه ساختمان است، نه تجهیزات، نه بودجه و نه امکانات؛ بالاترین سرمایه هر مجموعه، انسانهای آن مجموعه هستند.
کاظمی وحدت، همدلی و انسجام مدیریتی را شرط موفقیت دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و افزود: اختلافنظر کارشناسی طبیعی است، اما پس از تصمیمگیری باید همه در یک مسیر حرکت کنند.
وی ادامه داد: وحدت به معنای همفکری سیاسی یا همشهری بودن نیست؛ وحدت یعنی کار تیمی، هماهنگی و حرکت جمعی برای پیشبرد اهداف مشترک.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر استمرار خدمت باکیفیت، گفت: ارتقای دانشگاه فرهنگیان با نظارت قوی، حضور میدانی مدیران و همدلی مجموعه محقق میشود و ما خود را موظف به حمایت جدی از این دانشگاه میدانیم.
کاظمی در پایان اظهار امیدواری کرد با تقویت این مسیر، مشکلات دانشگاه فرهنگیان به حداقل برسد و این دانشگاه به جایگاه واقعی و شایسته خود دست یابد.