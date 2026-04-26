وی با بیان این‌که دانشگاه فرهنگیان جایگاهی فراتر از یک مرکز آموزشی دارد، افزود: از هر زاویه‌ای که به رشد، پیشرفت، سعادت و آینده کشور نگاه کنیم، به نقش کلیدی این دانشگاه می‌رسیم.

کاظمی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های این دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان در سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند کمبود خوابگاه، محدودیت منابع انسانی، کمبود استاد و نبود سیاست‌گذاری‌های ثابت مواجه بوده است .

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه با قدردانی از مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، گفت: با وجود همه محدودیت‌ها، اقدامات ارزشمندی در حوزه توسعه فضاهای آموزشی، ایجاد ساختارهای جدید و بهبود فرایند جذب دانشجومعلمان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در مأموریت این دانشگاه، خاطرنشان کرد: کلاس درس در دانشگاه فرهنگیان نباید فقط محل ارائه محتوا باشد؛ این کلاس‌ها باید به کانون‌های فرهنگی، تربیتی و تحلیلی تبدیل شوند و استاد دانشگاه فرهنگیان تنها مدرس نیست، بلکه هویت‌ساز، انسان‌ساز و معلم‌ساز است.

کاظمی همچنین خواستار بازنگری جدی در محتواهای آموزشی شد و گفت: باید مشخص باشد چه محتوایی تولید می‌کنیم. محتواهای درسی، برنامه‌های فوق‌برنامه و شیوه تدریس اساتید باید متناسب با نیاز روز، به‌روز و کارآمد شود.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های مقطعی درباره دانشگاه فرهنگیان، افزود: نمی‌توان با اقدامات جزیره‌ای، مقطعی و سلیقه‌ای این دانشگاه را اداره کرد. دانشگاه فرهنگیان نیازمند یک نظام جامع تربیت معلم و نقشه راه ثابت و بلندمدت است.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: مسیر تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش باید شفاف، پایدار و از مجرای دانشگاه فرهنگیان باشد و همه دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه در خدمت تقویت این دانشگاه قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی دانست و گفت: سرمایه اصلی نه ساختمان است، نه تجهیزات، نه بودجه و نه امکانات؛ بالاترین سرمایه هر مجموعه، انسان‌های آن مجموعه هستند.

کاظمی وحدت، همدلی و انسجام مدیریتی را شرط موفقیت دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و افزود: اختلاف‌نظر کارشناسی طبیعی است، اما پس از تصمیم‌گیری باید همه در یک مسیر حرکت کنند.

وی ادامه داد: وحدت به معنای هم‌فکری سیاسی یا همشهری بودن نیست؛ وحدت یعنی کار تیمی، هماهنگی و حرکت جمعی برای پیشبرد اهداف مشترک.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر استمرار خدمت باکیفیت، گفت: ارتقای دانشگاه فرهنگیان با نظارت قوی، حضور میدانی مدیران و همدلی مجموعه محقق می‌شود و ما خود را موظف به حمایت جدی از این دانشگاه می‌دانیم.

کاظمی در پایان اظهار امیدواری کرد با تقویت این مسیر، مشکلات دانشگاه فرهنگیان به حداقل برسد و این دانشگاه به جایگاه واقعی و شایسته خود دست یابد.