به گزارش ایلنا، سید جلال ملکی روز یکشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۱۶ امروز حادثه آتش سوزی در خیابان انقلاب ابتدای خیابان ۱۲ فروردین به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه در یک ساختمان چهار طبقه اداری و تجاری بود که در قسمت زیرزمین و در یک انبار ۲۰ متری آتش سوزی روی داد.

به گزارش شهر، ملکی با بیان اینکه دود حاصل از این آتش سوزی به طبقات سرایت کرده بود گفت: آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش وارد عملیات نجات شدند و در نهایت ۲۴ نفراز ساکنان را به سلامت از محل حادثه خارج کردند.

وی گفت: آتش سوزی خاموش و علت این حادثه در دست بررسی است.

انتهای پیام/