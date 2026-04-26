به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، امروز، یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه در بازدید ستادی از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان این حوزه، عملکرد مجموعه اداری، مالی و منابع انسانی وزارتخانه را در ماه‌های گذشته قابل توجه توصیف کرد و گفت: در شرایط عادی نیز مسئولیت این حوزه سنگین و پرکار است، اما مدیریت امور در فضای همراه با نگرانی‌های عمومی و شرایط خاص کشور، ارزش این تلاش‌ها را دوچندان کرده است.

وی افزود: بسیاری از موفقیت‌های امروز وزارت آموزش‌وپرورش حاصل پیگیری‌های مستمر، حضور میدانی و تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانی است که از ساعات ابتدایی صبح تا پاسی از شب در میدان خدمت حضور دارند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به وضعیت بودجه‌ای وزارتخانه، اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی کشور، آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه به اندازه امروز در پرداخت تعهدات، تأمین منابع و اطمینان از پشتوانه مالی جلو نبوده است.

کاظمی ادامه داد: افزایش قابل توجه اعتبارات در سال گذشته و تداوم رشد منابع در سال جاری، در کنار هماهنگی‌های خوب با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، موجب شد شرایط مالی آموزش‌وپرورش در مقایسه با گذشته بهبود یابد.

وی با اشاره به مدیریت منابع انسانی در وزارتخانه، گفت: با وجود کمبود حدود ۱۲۰ هزار معلم، دو سال اخیر از آرام‌ترین آغاز سال‌های تحصیلی کشور بوده است که این موضوع حاصل برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مجموعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه است.

آسیب‌شناسی بودجه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گیرد

کاظمی با تأکید بر این‌که نباید به وضعیت موجود رضایت داد، گفت: حوزه‌های تخصصی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، تحلیل دقیق و منصفانه‌ای از بودجه سال ۱۴۰۵ تهیه کنند.

وی تصریح کرد: باید نقاط قوت و ضعف بودجه سال آینده، نیازهای استان‌ها، مسائل رفاهی کارکنان، اعتبارات ستادی، ردیف‌های متفرقه و چالش‌های احتمالی از هم‌اکنون شناسایی و برای آن راهکار طراحی شود.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: هم نگاه کلان و راهبردی و هم نگاه جزئی و اجرایی باید همزمان مورد توجه باشد؛ از سیاست‌گذاری‌های بزرگ در حوزه منابع انسانی و مالی تا مدیریت دقیق هزینه‌ها، خریدها، پرداخت‌ها و نحوه مصرف اعتبارات.

وی افزود: صرف هزینه کردن کافی نیست، بلکه منابع باید دقیق، به‌موقع و بر اساس اولویت‌ها مصرف شود.

مدیران مدارس و حق‌التدریس معلمان نیازمند توجه ویژه‌اند

کاظمی با اشاره به برخی مسائل معیشتی و اداری، گفت: فوق‌العاده مدیریت مدیران مدارس، حق‌التدریس معلمان و برخی پرداخت‌های مرتبط با بدنه آموزشی، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت پیگیری و برای آن راه‌حل‌های پایدار طراحی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام درون‌سازمانی، اظهار کرد: بزرگ‌ترین سرمایه هیچ دستگاهی ساختمان، تجهیزات یا حتی تخصص افراد نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی، وحدت، اعتماد و همدلی میان کارکنان آن مجموعه است.

کاظمی با اشاره به شرایط حساس کشور، گفت: همه بخش‌های وزارت آموزش‌وپرورش باید در کنار مأموریت‌های تخصصی خود، نقش فرهنگی و اجتماعی نیز ایفا کنند و در تقویت روحیه امید، مقاومت و انسجام ملی سهیم باشند.

براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی در پایان خواستار بهره‌گیری بیشتر از تجربه پیشکسوتان، صاحب‌نظران دانشگاهی و نیروهای میدانی شد و گفت: تشکیل اتاق‌های فکر و هیئت‌های اندیشه‌ورز می‌تواند زمینه‌ساز خلق فرصت‌های جدید و حل مسائل مزمن آموزش‌وپرورش باشد.

