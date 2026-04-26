به گزارش ایلنا از وبدا، سمیه علیرضایی اظهار داشت: سرطان پستان در حال حاضر شایع‌ترین بدخیمی در میان زنان و از جدی‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران است. نکته حائز اهمیت در کشور ما، بروز این بیماری در سنین پایین‌تر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است که همین امر ضرورت توجه مضاعف به برنامه‌های پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

وی با دسته‌بندی عوامل خطر به دو بخش «غیرقابل تغییر» و «قابل تغییر» تصریح کرد: سن بالای ۴۰ سال، سوابق خانوادگی، جهش‌های ژنتیکی (مانند BRCA١ و BRCA٢) و مسائل هورمونی از عوامل غیرقابل کنترل هستند؛ اما در مقابل، مواردی نظیر چاقی، کم‌تحرکی، مصرف دخانیات و الکل، رژیم غذایی نامناسب و استفاده طولانی‌مدت از هورمون‌درمانی پس از یائسگی، از جمله عوامل خطری هستند که با اصلاح سبک زندگی می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد.

علیرضایی ضمن تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی زنان نسبت به وضعیت بدنی خود، علائم هشداردهنده اولیه را شامل وجود توده یا سفتی غیرطبیعی در پستان یا زیر بغل، تغییر در شکل و اندازه پستان، فرورفتگی پوست، ترشحات غیرطبیعی (به‌ویژه خونی) و دردهای مداوم و بی‌دلیل عنوان کرد.

وی در ادامه به تشریح روش‌های نوین غربالگری پرداخت و افزود: ماموگرافی همچنان به عنوان «استاندارد طلایی» برای زنان بالای ۴۰ سال شناخته می‌شود که قادر است توده‌های بسیار کوچک و غیرقابل لمس را شناسایی کند. بر این اساس، انجام ماموگرافی هر یک تا دو سال یک‌بار توصیه می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاینات بالینی (CBE) توسط پزشک یا ماما و همچنین آموزش خودآزمایی ماهانه (BSE) را مکمل‌های ضروری ماموگرافی دانست و خاطرنشان کرد: در موارد خاص و برای افراد با ریسک ژنتیکی بالا یا بافت پستان متراکم، استفاده از روش‌های تکمیلی نظیر MRI و سونوگرافی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

علیرضایی در پایان بر نقش پیشگیرانه رفتارهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن متعادل، مصرف کافی میوه و سبزیجات و پرهیز از چربی‌های ناسالم، سد محکمی در برابر این بیماری ایجاد می‌کند. همچنین شواهد علمی نشان می‌دهد که شیردهی نقش محافظتی چشمگیری در کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان ایفا می‌کند.