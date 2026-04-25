آغاز بازسازی مجموعههای ورزشی شهرداری تهران
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در کنار اماکن مسکونی که بازسازی آنها اولویت شهرداری است، بازسازی آسیبهای جزئی اماکن فرهنگی، ورزشی و تاریخی نیز آغاز شده و موارد دیگری که آسیبهای بیشتری دیدهاند، در نوبت بازسازی قرار دارند.
به گزارش ایلنا، نرگس معدنیپور با بیان اینکه در حملات صهیونیستی-آمریکایی بسیاری از اماکن فرهنگی، ورزشی، هنری و تاریخی مورد حمله قرار گرفتند، اظهار کرد: تعدادی از این اماکن آسیب دیدند و تعدادی نیز تخریب شدند.
وی افزود: حتی دشمن غاصب به کتابفروشیها نیز رحم نکرد و تعدادی از مراکز شهر کتاب هم مانند مجموعههای ورزشی در سطح شهر تخریب شد. مجموعههای هنری همچون فرهنگسرای ولاء نیز مورد تخریب قرار گرفتند. این موارد نشان میدهد که دشمن اساساً با فرهنگ میانه خوبی ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران برای بازسازی و ترمیم مجموعههای آسیب دیده اقدام خواهد کرد. در بودجه ۱۴۰۵ فصلی را برای اعتبارات شرایط جنگی تعریف کردیم و به شهرداری اجازه دادیم که علاوه بر تبصره مشخص موضوع جنگ، یک تبصره به رقم پنج همت نیز برای مدیریت شرایط جنگی در تهران اختصاص دهد.
وی همچنین تصریح کرد: قرار بر این شد بودجه سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار بگیرد و اولویتها مشخص شود. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از مراکز فرهنگی، ورزشی و تاریخی تحت مدیریت شهرداری تهران آسیب دیدند، اولویتها در بودجه فرهنگی ۱۴۰۵ بازسازی این مجموعههاست.
عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به پروتکلهای موجود، مجموعههای ورزشی در ایام جنگ عملاً فعالیت خاصی نداشتند اما برنامهریزی بر این است که با تثبیت شرایط، فعالیت این مجموعهها مجدد آغاز شود.