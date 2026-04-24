تأکید بر پایش سلامت روان خانوادههای دانشآموزان شهید میناب
در نشست بررسی حمایتهای روانی و اجتماعی ناشی از جنگ رمضان در مرکز بهداشت استان هرمزگان، بر ضرورت گسترش خدمات تخصصی روانی و اجتماعی در مناطق آسیبدیده و پایش مستمر سلامت روان خانوادههای دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، نشست بررسی حمایتهای روانی و اجتماعی ناشی از جنگ رمضان با حضور مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، فوکال پوینت کشوری برنامه مداخلات روانی و اجتماعی در بحران و بلایا، مدیر امور اجتماعی استانداری هرمزگان، معاون اجرایی معاونت بهداشتی و جمعی از مسئولان استانی در مرکز بهداشت استان هرمزگان برگزار شد.
این نشست با هدف هماهنگی و تقویت برنامههای حمایت روانی اجتماعی در مواجهه با آثار ناشی از جنگ و به ریاست دکتر یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، برگزار شد. در این جلسه، موضوع حمایت از خانوادهها و دانشآموزان آسیبدیده، بهویژه خانوادههای دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این نشست بر ضرورت گسترش خدمات روانی و اجتماعی در مناطق آسیبدیده، ارائه حمایتهای تخصصی برای گروههای آسیبپذیر و پایش دقیق شاخصهای سلامت روان در دوره پس از جنگ تأکید کردند.
شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، در این نشست با اشاره به نقش محوری مراکز خدمات جامع سلامت در حفظ پایداری نظام سلامت روان جامعه در شرایط بحرانی، تداوم پایش و تحلیل دادههای سلامت روان را از الزامات اساسی در تصمیمسازیهای کلان حوزه سلامت دانست.
وی همچنین با اشاره به نقش مراکز «سراج» در ارائه خدمات سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد افزود: اجرای این برنامهها در راستای اهداف وزارت بهداشت برای مدیریت آثار روانی و اجتماعی بحرانها و با محوریت ارتقای تابآوری جامعه انجام میشود.