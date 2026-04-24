به گزارش ایلنا، فرماندهی فراجا در پی ادعای دروغین رئیس جمهور کذاب آمریکای جنایتکار مبنی بر عدم وجود انسجام و اتحاد در بین مسئولان ایران بیانیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرد:

«اتّحاد مقدّس، کلیدواژه‌ آشنایی بود که رهبر شهیدمان در یکی از دیدارهای سال گذشته با مردم عزیز و شریف به آن اشاره و آن را یک سپر فولادین توصیف کردند که در برابر خصومت‌ورزی دشمن قرار می‌گیرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «امروز به فضل الهی گوش به فرمان ولی فقیه زمان، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) همان مسیری را با اکسیر «اتحاد مقدس» طی خواهیم نمود که آن عزیز سفرکرده برایمان ترسیم کرده بودند.»

در پایان این بیانیه آمده است: «لذا به دشمنان جنایتکار و نوکران خائنشان اعلام می‌نماییم که وحدت ناگسستنی بین مسئولین فهیم و ولایی ما، همچون گذشته‌ی تابناک تاریخ انقلاب اسلامی، چراغ راه، برای تحقق صبح پیروزی خواهد بود. انشاءالله.»

انتهای پیام/