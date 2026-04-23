وی افزود: شایع‌ترین نوع این بیماری، هموفیلی نوع A است که به دلیل کمبود فاکتور ۸ انعقادی ایجاد می‌شود. نوع دیگر، هموفیلی B است که ناشی از کمبود فاکتور ۹ است و شیوع کمتری دارد. این بیماری بیشتر در کودکان پسر دیده می‌شود و از طریق مادران ناقل به فرزندان منتقل می‌شود.

این متخصص کودکان و فوق تخصص خون و سرطان کودکان با اشاره به علائم اولیه بیماری گفت: هموفیلی ممکن است از بدو تولد با خونریزی‌های غیرطبیعی بروز کند، به‌طوری‌که خونریزی از بند ناف یا خونریزی شدید هنگام ختنه در نوزادان پسر از نشانه‌های مهم آن است همچنین در اثر ضربات خفیف نیز احتمال بروز خونریزی در بخش‌های مختلف بدن وجود دارد.

وی ادامه داد: در موارد شدید، حتی بدون ضربه نیز خونریزی در مفاصل و عضلات رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی و ناتوانی‌های حرکتی شود.

تمدنی با تأکید بر اهمیت درمان به‌موقع خاطرنشان کرد: امروزه با تزریق منظم فاکتور ۸ به‌ویژه به‌صورت هفتگی (دو بار در هفته) می‌توان از بروز خونریزی‌ها پیشگیری کرد و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید. این اقدام همچنین از عوارضی مانند خشکی و تخریب مفاصل جلوگیری می‌کند.

وی توصیه کرد: در صورت بروز خونریزی، بیماران باید در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه یا در صورت آموزش، فاکتورهای انعقادی را در منزل تزریق کنند تا از پیشرفت خونریزی جلوگیری شود.

این فوق تخصص خون و سرطان کودکان با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام گفت: در خانواده‌هایی که سابقه هموفیلی وجود دارد، انجام آزمایش‌های لازم برای سنجش فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ از بدو تولد، بهترین راه برای شناسایی سریع بیماری و شروع به‌موقع درمان است.

وی همچنین یادآور شد: سایر اختلالات خونریزی‌دهنده نیز وجود دارند که جزو هموفیلی محسوب نمی‌شوند اما در مراکز تخصصی خدمات درمانی دریافت می‌کنند.