معاون وزیر علوم:
ورزش نقش مهمی در ارتقای روحیه، خودباوری و هویت ملی دارد
رئیس سازمان امور دانشجویان بر اهمیت ورزش در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: ورزش نقش مهمی در ارتقای روحیه، خودباوری و هویت ملی دانشجویان دارد.
به گزارش ایلنا، سعید حبیبا در مراسم افتتاحیه اردوی تیمهای ملی دانشجویی که به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار شد، بر نقش کلیدی ورزش در ارتقای روحیه، شجاعت، میهنپرستی، اعتماد به نفس، خودباوری و خوداتکایی در میان دانشجویان تأکید کرد.
او در این مراسم ضمن خوشآمدگویی به شرکتکنندگان، حضور مسئولان را نشاندهنده توجه ویژه به حوزه ورزش و جوانان دانست و برای آنان در میادین جدید آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه دانشمندان و دانشجویانی که در راه دفاع از کشور جانفشانی کردهاند، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس، دانشجو یان نیز در جبهههای جنگ حضور داشتند که مانند شما آرزوهای بزرگی در سر داشتند و مشتاق شرکت در عرصههای مختلف بودند.
حبیبا افزود: نقش ورزش در ارتقای روحیه، شجاعت، میهنپرستی، اعتماد به نفس، خودباوری و خوداتکایی غیرقابل انکار است. از همه مهمتر، ورزش میتواند نقش هویتساز و انسجامبخش را برای کشور ایفا کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان خطاب به دانشجویان ورزشکار، توصیه کرد: شما باید با قدرت الهی و تمرکز کامل در میادین ورزشی، بهویژه در عرصههای بینالمللی، با خلق حماسهها، افتخارات بزرگی برای کشور کسب کنید که موجب شادی دل مردم شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: حضور شما عزیزان در این اردو، پیامی روشن برای دنیا و مردم ایران دارد؛ این پیام نشان میدهد که زندگی و تلاش در ایران ادامه دارد. وظیفه شماست که در این رقابتها با تمام توان شرکت کنید تا در آینده نزدیک، علیرغم فشارهای ظالمانه ابرقدرتها، آمریکا، رژیم صهیونیستی و اقداماتی که خلاف قوانین بینالمللی صورت گرفته، بتوانید توانمندیهای خود را به دنیا ثابت کنید.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حملات اخیر به مراکز تحقیقاتی، این اقدامات را بهانهای برای دروغپردازی دشمنان خواند و بر رسالت سنگین دانشجویان در اثبات توانمندیهای ایران در عرصه بینالمللی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، با وجود حملات ناجوانمردانه، نتوانسته مانع تلاشهای ما شود، ما وظیفه خود را در عرصه داخلی و بینالمللی فراموش نکردهایم و با تلاش و همت خود به دنیا ثابت میکنیم که ایرانیان همواره افتخارآفرین بودهاند و در سختترین شرایط در برابر دشمن ایستادگی میکنند.
معاون وزیر علوم گفت: انرژی شما، امید و انگیزه لازم را به ما میدهد تا در وزارت علوم، کارهای بزرگتری برای شما و آیندهسازان این کشور انجام دهیم و زیستبوم بهتری را برای دانشجویان فراهم کنیم.
حبیبا، دانشجویان را آیندهسازان کشور خواند و موفقیت در عرصههای ورزشی را لازمه و مکمل افتخارآفرینی در میادین علمی دانست و ابراز امیدواری کرد که دانشجویان در هر دو عرصه، نمونه و الگو باشند.
وی گفت: سیاست سازمان امور دانشجویان بر این است که از میان رقابتهای دانشگاهی، استانی و کشوری، برگزیدگان را انتخاب کرده و به مسابقات اعزام کند. اگرچه کسب مقام برای ما اهمیت دارد، اما اصل مهمتر، حضور تیم منتخب و برگزیده است. من باور دارم که تیمهای منتخب، بهترینها از نظر آمادگی جسمانی و تکنیک هستند و میتوانند افتخارات خوبی برای کشور کسب کنند.
وی با تأکید بر اینکه این رقابتها پیامی برای ملت ایران است که زندگی در کشور جاری است، گفت: ما در آموزش عالی نیز با وجود شرایط کنونی و آموزشهای مجازی، نگذاشتیم چراغ علم خاموش شود و کلاسها برقرار است.
معاون وزیر علوم در پایان، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد فضا و شرایط مناسب، شایستهترین دانشجویان برای مسابقات اعزام شوند و بتوانند افتخاراتی را برای ایران به ارمغان آورند.