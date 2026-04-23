مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده در پایتخت آغاز شده است

به گزارش ایلنا، سید احمد علوی درباره میزان آسیب‌های وارده خاطرنشان کرد: بخش عمده خسارات وارده مربوط به جداره‌ها، درها و پنجره‌ها است که اغلب این بناها در مجاورت مراکز نظامی، انتظامی و اداری قرار داشته‌اند.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده هم گفت: پیشنهاد افزایش تخصیص اعتبارات به مناطق شهرداری، با اولویت مناطق ۱۲.۱۱ و ۱۴ مطرح شده است تا روند مرمت و بازسازی سرعت بیشتری بگیرد.

