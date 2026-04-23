مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده در پایتخت آغاز شده است
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه آخرین آمار بناهای تاریخی آسیب دیده در جنگ سوم تحمیلی علیه ایران، گفت: مرمت بناهایی که امکان بازسازی و احیا دارند، آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، سید احمد علوی درباره میزان آسیبهای وارده خاطرنشان کرد: بخش عمده خسارات وارده مربوط به جدارهها، درها و پنجرهها است که اغلب این بناها در مجاورت مراکز نظامی، انتظامی و اداری قرار داشتهاند.
رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی موردنیاز مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده هم گفت: پیشنهاد افزایش تخصیص اعتبارات به مناطق شهرداری، با اولویت مناطق ۱۲.۱۱ و ۱۴ مطرح شده است تا روند مرمت و بازسازی سرعت بیشتری بگیرد.