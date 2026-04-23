۴۲۰ وسیله نقلیه آسیب‌دیده در جنگ تعیین‌تکلیف شد

با فعالیت مستمر کارگروه بازسازی منطقه ۱۳، بیش از ۸۷ درصد پرونده‌های خسارت خودرویی مربوط به جنگ تحمیلی سوم مورد ارزیابی قرار گرفته و روند رسیدگی در این منطقه وارد مرحله نهایی شده است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به رویکرد مدیریت شهری پایتخت در رسیدگی به مسائل شهروندان و تسریع در نوسازی گفت: تاکنون ۴۸۰ وسیله نقلیه آسیب‌دیده شامل ۴۴۰ خودرو و ۴۰ موتورسیکلت در این منطقه ثبت شده است. 

این مقام مسئول افزود: با حضور میدانی کارشناسان بیمه و همکاری کارگروه ستاد بازسازی این منطقه، تاکنون ۴۲۰ مورد از این وسایل نقلیه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته که نشان‌دهنده پیشرفت بیش از ۸۷ درصدی در فرآیند کارشناسی است. 

به گزارش شهر، مرتضوی ادامه داد: تلاش و پیگیری‌های منسجم و مستمر اعضای کارگروه ستاد بازسازی در منطقه ۱۳ نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به روند رسیدگی داشته و این فعالیت‌ها تا پایان ارزیابی‌ها ادامه خواهد یافت.

