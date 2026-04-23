معاون آموزش ابتدایی تاکید کرد؛
تداوم آموزش، ایجاد آرامش و نظارت کیفی در دوره ابتدایی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در نشست تخصصی معاونان آموزش ابتدایی استانها که با حضور وزیر برگزار شد، گزارشی جامع از اقدامات انجامشده برای تداوم آموزش، حمایت روانی و نظارت کیفی در دوره ابتدایی ارائه کرد و از همراهی معلمان، مدیران و مسئولان استانی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در نشست تخصصی معاونان آموزش ابتدایی استانها که با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش برگزار شد، معاون آموزش ابتدایی ضمن گرامیداشت یاد شهدای اخیر گزارشی از فعالیتهای انجامشده برای استمرار روند یاددهی–یادگیری در شرایط ویژه جنگ رمضان ارائه کرد.
وی با اشاره به نقش بنیادین دوره ابتدایی در شکلگیری مسیر پیشرفت علمی کشور، تأکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور، فعالیت خود را تنها یک وظیفه سازمانی نمیدانند؛ بلکه آن را مسئولیتی ملی و در خط مقدم توسعه و آیندهسازی ایران تلقی میکنند.
معاون آموزش ابتدایی سه محور اصلی فعالیتهای این دوره را، تداوم جریان آموزش، ایجاد آرامش و تقویت ارتباط با خانوادهها و رصد و نظارت مستمر بر کیفیت اعلام کرد و توضیح داد: در محور تداوم آموزش، از مجموعهای از بسترهای آموزشی شامل آموزش مجازی از طریق شاد، مدرسه تلویزیونی، تولید و توزیع درسنامه در مناطق روستایی و عشایری، تولید فیلمهای تدریس با قابلیت استفاده آفلاین، و همچنین فعالیتهای خودجوش و خلاقانه معلمان در مساجد، منازل و فضاهای باز استفاده شده است.
در محور ایجاد آرامش و حمایت روانی نیز برقراری ارتباط مستمر معلمان با خانوادهها، ارسال پیامهای امیدبخش به دانشآموزان، تشکیل گروههای پشتیبانی روانی و تربیتی برای خانوادههای آسیبدیده و اطلاعرسانی منظم درخصوص روند آموزش دنبال شده است.
در محور نظارت و تضمین کیفیت، دسترسی و حضور دانشآموزان بهصورت روزانه رصد شده، کیفیت تدریس در بسترهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و بازخوردهای لازم به معلمان ارائه شده است. همچنین پیگیری وضعیت دانشآموزان غایب، بررسی تکالیف و بازخوردها، و فعالیت راهبران آموزشی در دستور کار بوده است.
معاون آموزش ابتدایی با قدردانی از همراهی معلمان، مدیران و معاونان استانی تأکید کرد: تا ۲۸ اسفند کلاسها برقرار بود و جلوههای ارزشمندی از ایثار و مسئولیتپذیری معلمان در برگزاری کلاسها در مساجد، فضاهای باز و منازل مشاهده شد.
وی در پایان با تشکر از حمایتها و راهبریهای وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که برای تمام سناریوهای احتمالی برنامهریزی شده و معاونت آموزش ابتدایی آماده است تا بر اساس سه محور اصلی اعلامشده، مسیر تداوم آموزش و آرامشبخشی به خانوادهها را ادامه دهد.