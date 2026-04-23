تدوین و ابلاغ بسته حمایتی در راستای پشتیبانی از واحدهای فناور توسط وزارت علوم
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در پارک علم و فناوری استان کرمان، از نزدیک با مدیران این پارک گفتوگو و ضمن بازدید از فعالیتهای این پارک، از تدوین و ابلاغ بسته حمایتی در راستای پشتیبانی از واحدهای فناور توسط وزارت علوم خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدنبی شهیکیتاش، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در حاشیه بازدید و نشست با مدیران پارک علم و فناوری کرمان گفت: بسته حمایتی در راستای پشتیبانی از واحدهای فناور توسط وزارت علوم تدوین و ابلاغ شده و در تلاش هستیم با همکاری سایر نهادها و ارکان زیست بوم نوآوری کشور، این بسته حمایتی تقویت شود. جریان فناوری و توسعه استارتاپها، نقطه امید بخش نسل جدید است. بنابراین تقویت فرهنگ نوآوری و ایجاد بستر فرهنگی که در آن ریسکپذیری و پذیرش شکست بهعنوان بخشی از فرآیند یادگیری و نوآوری برای هستههای نوآور و استارتاپها است، ضرورت دارد.
او افزود: باید پیوند بین پارکهای فناوری و دانشگاههای استانی تقویت شود و خوشههای استعداد در دل دانشگاهها ایجاد شود و برنامههای متنوعی برای جهتدهی این استعدادها توسط پارکهای استانی طراحی و اجرا شود.
وی اضافه کرد: تنها درصد کمی از اسپینافهای دانشگاههای استانی، ظرفیت اسکیل اپ و ایجاد بازار بزرگ را دارند. برنامهریزی پارکها و استفاده از تجربه دانشگاههای بزرگ و پیشرو در ایجاد زیست بوم فناوری بالنده براساس محدودیتهای زیست بوم نوآوری هر استان مورد تاکید ما است.
شهیکی بیان کرد: مهمترین مشکل استارتاپها دسترسی به تامین منابع مالی و سرمایهگذاری خطرپذیر و کمبود نیروی متخصص و حرفهای در حوزههای نوظهور است. لازم است معاونت اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری حوزه فناوری در پارکها ایجاد شود. لازم است از واحدهای فناور در دوران جنگ تحمیلی اخیر حمایت شود. بر این اساس یک بسته حمایتی در راستای پشتیبانی از واحدهای فناور توسط وزارت علوم تدوین و ابلاغ شده و در تلاش هستیم با همکاری سایر نهادها و ارکان زیست بوم نوآوری، این بسته حمایتی را تقویت کنیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بسیار خوب سامانه ملی زیسفا، توسعه آن را برای خدماترسانی تخصصی و ایجاد اکوسیستم یکپارچه پشتیبان تجاریسازی را از نیازهای امروز پارکهای فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور برشمرد و تصریح کرد: پارکی که نتواند خدمات با ارزش افزوده بالا، شبکه سرمایهگذاری خطرپذیر، منتورینگ فنی و بازاری و شبکه سرمایه خصوصی و پول هوشمند را فراهم کند، نسبت به ماموریت پارک نسل چهارمی فاصله دارد.
بر اساس اعلام وزارت علوم، در این نشست مقرر شد پیگیری لازم برای احداث برج فناوری کرمان با مشارکت بخش خصوصی و صندوق نوآوری و شکوفایی اجام شده، پایه سهام صندوق پژوهش و فناوری کرمان افزایش یابد و ضمن توسعه ظرفیت استقرار شرکتها و واحدهای فناور از دانشگاه باهنر کرمان در پارک استان، سولههای نیمه صنعتی چند مستاجره تولید برای استقرار دانش بنیانها ساخته شود و وزارت علوم از طرح کواپ صنعتی و کاراپ در کرمان حمایت کند.