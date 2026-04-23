رگبارهای پراکنده از عصر جمعه/ ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور در روز شنبه

«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت جوی امروز پنجشنبه (سوم اردیبهشت) گفت: اگرچه روز گذشته بارش‌هایی را به صورت رگباری و خفیف در بخش‌هایی از استان مختلف شاهد بودیم، اما امروز در اغلب مناطق کشور بارشی نخواهیم داشت.

او اضافه کرد: امروز پنجشنبه اکثر مناطق کشور بدون بارش خواهد بود. بارش‌ها تنها محدود به بخش‌هایی از فارس – به‌ویژه نیمه جنوبی – جنوب بوشهر، بخش‌هایی از کرمان، خراسان جنوبی و به صورت پراکنده خراسان رضوی خواهد بود. سایر استان‌ها امروز بدون بارش خواهند بود.

ضیائیان به بارش‌های محدود عصر جمعه (چهارم اردیبهشت) اشاره کرد و گفت: روز جمعه اکثر مناطق کشور بدون بارش هستند، اما بارش‌هایی که از بعدازظهر جمعه وارد می‌شوند گسترده نیستند و در برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، جنوب آذربایجان غربی و غرب و شمال آذربایجان شرقی به صورت رگباری ظاهر خواهند شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور درباره پیش‌بینی‌ها برای ابتدای هفته افزود: روز شنبه سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می‌شود و استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، غرب لرستان، زنجان، اردبیل و گیلان شاهد بارندگی خواهند بود.

