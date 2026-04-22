به گزارش ایلنا از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، این دوره از مسابقات ویژه دانش‌آموزان دوره اول متوسطه و پایه دهم دوره دوم متوسطه است و شرکت‌کنندگان در پنج رشته توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزارهای موبایل، فناوری‌های وب، فناوری طراحی گرافیک و نقشه‌کشی معماری با نرم‌افزار اتوکد به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات ملی مهارت‌های نوجوانان با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، هدایت هدفمند استعدادها به سوی آموزش‌های مهارتی و تقویت انگیزه خودباوری در میان دانش‌آموزان برگزار می‌شود و مرحله نهایی آن با حضور برگزیدگان در زمان اعلامی آتی، برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی skill.irantvto.ir/njsc۴ مراجعه کنند.

