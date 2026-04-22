۱۷ شهید و ۱۶ مجروح از بهزیستی

حسینی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های اجتماعی، گفت: ۵۳ روز حضور مستمر مردم در خیابان‌ها حتی در شرایط بمباران از جمله موارد کم‌نظیر پس از انقلاب اسلامی است که نوعی مشارکت نمادین را به نمایش گذاشت. در همین ایام، در سازمان بهزیستی شاهد بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مشارکت نقدی و غیرنقدی مردم بوده‌ایم که بیانگر سطح بالای همبستگی اجتماعی است. این همگرایی ایجاد شده در جامعه، یک فرصت استثنایی است و هرگونه خدشه به آن اقدامی در جهت تضعیف سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به افزایش همگرایی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها گفت: در این دوره، همکاری و همگرایی بین سازمان‌ها نیز افزایش یافته است و باید از این ظرفیت به‌خوبی صیانت و بهره‌برداری شود.

رئیس بهزیستی خطاب به معاونان این سازمان گفت: باید با در نظر گرفتن سه سناریو نه جنگ و نه صلح، توافق با حفظ عزت و بدترین سناریو یعنی جنگ برای مجموعه‌های خود برنامه‌ریزی کنید تا دچار غافلگیری نشوید چرا که برنامه‌ریزی به معنای پیشگیری از غافلگیری است.

حسینی با اشاره به مباحث جامعه‌شناسی جنگ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تفاوت جنگ‌های امروز با گذشته است به‌گونه‌ای که دیگر تسلط سرزمینی معیار اصلی نیست و این پرسش مطرح می‌شود که پیروز و شکست‌خورده جنگ چه کسی است.

وی با بیان اینکه اندیشمندان ۶ شاخص برای ارزیابی جنگ‌ها مطرح می‌کنند، افزود: نخست، اهداف آغازکننده جنگ و میزان تحقق آن‌ها. دوم، نسبت هزینه به فایده. سوم، پایداری و دوام نتایج و بازدارندگی. چهارم، میزان پایبندی به قواعد اخلاقی و بین‌المللی. پنجم، روایت داخلی و بین‌المللی از جنگ در افکار عمومی و ششم، میزان همگرایی یا واگرایی مردم نسبت به جنگ، نیروهای مسلح و دولت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اگر از دو شاخص پایانی به موضوع نگاه کنیم، روایت غالب در سطح جهانی نشان می‌دهد که آمریکا در این جنگ‌ها با شکست مواجه شده است چراکه نه‌تنها مردم این کشور از تداوم جنگ حمایت نکرده‌اند بلکه با حضور در خیابان‌ها نسبت به سیاست‌های جنگ‌طلبانه اعتراض کرده‌اند و نظرسنجی‌ها نیز از افت حدود ۶۰ درصدی محبوبیت دونالد ترامپ حکایت دارد. در مقابل در ایران هر نظرسنجی که انجام شود، افزایش محبوبیت نیروهای مسلح و پس از آن خدمتگزاران دولت مشاهده می‌شود و منزلت نیروهای مسلح نسبت به پیش از جنگ ارتقا یافته است.

نیز در این نشست اظهار کرد: اکنون ۲۸۵۴ نیروی خرید خدمات در اورژانس اجتماعی فعالیت دارند و تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی، شیرخوارگاه‌ها و صدای مشاور ۱۴۸۰ در دستور پیگیری قرار دارد. مذاکرات لازم با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در حال انجام است و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه، امسال می‌تواند سال خوبی برای نیروهای شرکتی باشد.

وی از پیگیری برای تأمین خودروی اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: برای تأمین ۲۹ دستگاه آمبولانس، پیش‌فاکتور از ایران خودرو دریافت شده است.

موسوی چلک یادآور شد: مقرر شد لایحه تقویت اورژانس اجتماعی تدوین و تا ۲۵ اردیبهشت‌ برای ارائه به دولت آماده شود.

۱۷ شهید و ۱۶ مجروح از بهزیستی

ناصر عنایت مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست اعلام کرد: تعداد شهدای کارمند و جمعیت هدف ۱۷ نفر و تعداد مجروحان ۱۶ نفر بوده است.

وی با اشاره به خسارات وارده افزود: هزینه آسیب به مراکز و مؤسسات بهزیستی حدود ۱۹۴ میلیارد تومان برآورد شده است. بیشترین آسیب‌ها نیز در استان‌های البرز (۶ مورد)، کردستان (۱۵ مورد)، کرمانشاه (۱۷ مورد)، اصفهان (۱۱ مورد) و تهران (۱۲ مورد) گزارش شده است همچنین ۱۷۳۵ واحد مسکونی مددجویان آسیب دیده که از این تعداد، ۸۲ مورد بیش از ۸۰ درصد تخریب داشته‌اند.

عنایت ادامه داد: در حوزه اشتغال نیز ۲۹۷۵ طرح دچار آسیب شده‌اند که از این میان، ۶۳۵ واحد بیش از ۵۰ درصد تخریب شده‌اند.