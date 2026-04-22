آخرین وضعیت جذب معلمان جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش آخرین وضعیت جذب معلمان جدید از سوی وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی درباره آخرین وضعیت جذب معلمان برای سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: ما معمولا بین 25 هزار تا 30 هزار دانشجو معلمی داریم که فارغ التحصیل شده و وارد آموزش و پرورش میشوند و هر سال تعدادی مجوز استخدامی میگرفتیم.
وی افزود: امسال در شرف مجوزهای استخدامی در اسفندماه بودیم و توافقات نیز به عمل آمده بود و مراحل نهایی آن در حال انجام بود که جنگ شد و به واسطه جنگ نتوانستیم این آزمون را برگزار و اعلام کنیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: الان دنبال آن هستیم که مجوزها قطعی شود و انشالله آزمونها را برگزار کنیم، گرچه ممکن است این حدود 30 هزار نفری که معمولا از طریق ماده 28 جذب میکنیم به مهر امسال نرسند.
وی در عین حال تاکید کرد: با این حال هر تعدادی که به ما سازمان اداری و استخدامی دهند ما آزمون را برگزار خواهیم کرد، مصاحبهها و گزینشها را انجام خواهیم داد و آنها را آماده خواهیم کرد تا برای مهر 1406 به کارگرفته شوند.
کاظمی گفت: مهر 1405 را با فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان مدیریت خواهیم. با صرفهجویی و مدیریت منابع انسانی مهر 1405 را بدون هیچ دغدغهای آغاز خواهیم کرد و از همین الان برنامهریزیها را شروع کردیم. آموزش و پرورش استانها و مناطق را حساس کردیم. قطعا امسال مدیریت منابع انسانی ما نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.