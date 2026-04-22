تغییر سناریوی برنامههای تربیت بدنی دانشآموزان
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت معلمان تربیتبدنی و مراقبان سلامت در ایام برگزاری کلاسهای غیرحضوری، گفت: در شرایط جنگی نیز فعالیتهای بدنی و اقدامات سلامت محور را با قدرت پیگیری و رصد میکنیم.
به گزارش ایلنا، محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، در نشست با روسای مناطق ۲۱گانه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، با اشاره به شرایط جنگی کشور، از تغییر سناریوی برنامههای آموزشی و تربیتی خبر داد و بر اجرای پویش، کاشت نهال امید و ترویج فرهنگ سلامت، نشاط و انگیزهبخشی به دانشآموزان نیز مطابق با منویات مقام معظم رهبری تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تعطیلی مدارس اظهار کرد: ماموریتها و سناریوهای حوزه تربیتبدنی و سلامت در شرایط فعلی دچار تغییر شده و این وضعیت با دوران کرونا متفاوت است؛ بر همین اساس، سناریوها و محتوای متناسب با شرایط موجود طراحی و تولید شده است.
جعفری با تأکید بر تداوم فرآیندهای آموزشی در این حوزه افزود: کلاس درس تربیتبدنی در زمان آموزش مجازی تعطیل نیست و با استفاده از محتوای تولیدی، این کلاسها با هدف حفظ سلامت جسمی، نشاط و شادابی دانشآموزان در حال برگزاری است.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای برنامهها تأکید کرد و گفت: سرگروههای آموزشی باید بهصورت مستمر بر نحوه اجرای این برنامهها نظارت داشته باشند تا کیفیت آموزش در این حوزه حفظ شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان، حوزه تربیتبدنی و سلامت را ابزاری راهبردی در مدیریت شرایط فعلی دانست و خاطرنشان کرد: این حوزه نقش مهمی در تأمین سلامت و نشاط دانشآموزان و خانوادهها دارد و میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم امیدآفرینی در جامعه ایفای نقش کند.