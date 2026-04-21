افزایش 40 درصدی بهای خدمات آرامستانها
رئیس شورای شهر تهران از تصویب افزایش بهای خدمات سازمان آرامستانها و همچنین نرخ بلیت باغ پرندگان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و با اشاره به انطباق این افزایشها با نرخ تورم، بر حفظ دسترسی عمومی شهروندان به این خدمات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران، با تشریح جزئیات مصوبات مرتبط با نرخگذاری خدمات شهری، به دو دستور تعیین بهای خدمات آرامستانهای تهران و همچنین تعیین نرخ بلیت باغ پرندگان پرداخت و ضمن ارائه توضیحات مبسوط، بر رویکرد شورا در تنظیم متعادل قیمتها و رعایت شرایط اقتصادی شهروندان تأکید کرد.
وی گفت: افزایش بهای خدمات سازمان آرامستانهای تهران در سال ۱۴۰۵ در دستور کار شورا قرار گرفت و به تصویب رسید. این مصوبه بهطور کلی حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را شامل میشود که تقریباً معادل نرخ تورم اعمال شده در کشور است و تلاش شده این افزایش در چارچوب واقعیتهای اقتصادی تنظیم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با وجود این افزایش، در موضوع دفن متوفیان، اگر فردی صرفاً در یک قبر دفن شود، هیچگونه پرداختی برای قبر اول نخواهد داشت و این موضوع همچنان بهعنوان یک سیاست حمایتی حفظ شده است: اما در صورتی که خانوادهها تمایل به پیشخرید طبقات دیگر قبر داشته باشند، در آن صورت هزینه مربوطه باید پرداخت شود.
وی افزود: ساختار قبور در آرامستانها بهصورت طبقاتی است و همین موضوع امکان برنامهریزی برای آینده را فراهم کرده است. بنابراین هزینهها تنها در صورت استفاده از ظرفیتهای اضافی دریافت میشود و اصل دفن اولیه بدون هزینه باقی مانده است.
چمران تصریح کرد: سایر خدمات جانبی مانند برگزاری مراسم، ختم و موارد مشابه، کاملاً به انتخاب و درخواست خانوادهها بستگی دارد. در صورت انتخاب این خدمات، هزینههای مربوطه نیز بر عهده متقاضی خواهد بود و در این بخش اجبار یا هزینه پایهای وجود ندارد.
افزایش بهای بلیت باغ پرندگان
چمران در خصوص بررسی نرخ بلیت باغ پرندگان اختصاص داشت: این مجموعه بهصورت تخصصی و توسط بخش خصوصی اداره میشود و به همین دلیل ساختار قیمتگذاری آن نیز با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری تنظیم شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در این بخش نیز افزایش نرخ در حدود ۴۰ تا اندکی بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته پیشبینی و تصویب شد. این افزایش نیز همسو با شرایط اقتصادی و هزینههای نگهداری مجموعه بوده است.
وی افزود: در کنار باغ پرندگان، یک باغوحش جدید نیز احداث شده که بهصورت مجزا فعالیت میکند. بازدید از هر یک از این دو مجموعه بهصورت مستقل امکانپذیر است و شهروندان میتوانند بدون اجبار به خرید بلیت مشترک، از هرکدام که تمایل دارند بازدید کنند.
چمران تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی شورا در این مصوبه، حفظ دسترسی عمومی و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها بوده است: تلاش شد تا نرخها بهگونهای تنظیم شود که تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند از این مجموعه گردشگری ارزشمند بهرهمند شوند.
براساس گزارش شورای شهر تهران، وی در ادامه خاطرنشان کرد: باغ پرندگان تهران یکی از فضاهای منحصر بهفرد و جذاب شهری است که نمونه مشابه آن در دیگر نقاط پایتخت وجود ندارد. برای توسعه و نگهداری این مجموعه تلاشهای گستردهای انجام شده و ضروری است که شرایط استفاده عمومی از آن همچنان فراهم بماند.