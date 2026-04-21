۶ واحد خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی نیاز به بازسازی کامل دارد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان اموردانشجویان؛ سعید حبیبا در حاشیه بازدید از خوابگاه‌ها، سراهای دانشجویی و بخش‌های آسیب‌دیده دانشگاه شهید بهشتی که بر اثر حملات صهیونیستی- آمریکایی دچار خسارات شده‌اند، گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد.

این بازدید با حضور آقامیری ریاست دانشگاه، معاونان و برخی مدیران سازمان امور دانشجویان صورت گرفت و خسارات وارده به ۶ واحد از خوابگاه‌های دانشجویی، که عمدتاً محل سکونت حدود ۲ هزار دانشجوی دختر بوده، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، خوابگاه‌ها از دسترس خارج شده و نیازمند تعمیر و بازسازی فوری هستند. همچنین سالن‌های ورزشی دانشگاه وبرخی ساختمان‌های آموزشی و پژوهشی نیز دچار آسیب جدی شده‌اند؛ به طوری که یک پژوهشکده و آزمایشگاه های داخل به طور کامل (صد در صد) آسیب دیده‌اند.

حبیبا با اشاره به تعطیلی موقت این واحدها، اظهار داشت: متاسفانه ۶ واحد از خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه که عمدتاً خوابگاه‌های دختران ما بودند و قریب ۲ هزار دانشجو در آن‌ها سکونت داشته‌اند، قابلیت سکونت خود را ازدست داده‌اند و نیاز به بازسازی دارند. سالن‌های ورزشی و پژوهشکده نیز دچار تخریب شده‌اند.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند بازسازی، افزود: با توجه به اینکه علم هیچ زمان تعطیل‌پذیر نیست و اگرچه دوره‌های آموزشی به صورت مجازی برقرار است، اما هرچه زودتر باید بتوانیم خوابگاه‌ها را بازسازی کنیم، چرا که بسیاری از دروس به کارهای عملی و حضور در آزمایشگاه‌ها نیاز دارند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مراجع کشوری، شرایط را برای بازگشت دانشجویان به دانشگاه و خوابگاه‌ها فراهم سازیم.

حبیبا یادآور شد: حمله به خوابگاه‌ها، سراهای دانشجویی و زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی که محلی کاملا علمی و غیر نظامی است نشان از این دارد که مستکبران و زیاده خواهان موضوع هسته‌ای را بهانه کرده‌اند، این درحالی است که در کل دشمنان با پیشرفت‌های علمی و فناوری ایران عناد و دشمنی دارند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جامعه علمی دنیا به تخریب مراکز علمی و خوابگاه‌ها که جمعی از دانشجویان بی گناه در آن سکونت می‌کنند، واکنش نشان داده اند و ذهن‌های بیدار حقیقت را از دروغ کاملا تمیز می دهند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این بازدید گفت: حداقل ۶ هزار و پانصد میلیارد تومان به دانشگاه شهید بهشتی خسارت وارد شده و امید است با اقدامات حمایتی، روند بازسازی به سرعت آغاز شود تا دانشجویان بتوانند به زودی به محیط علمی خود بازگردند.

آقامیری با اشاره به لزوم مستندسازی خسارات وارده، گفت: ما در مرحله اول مستندسازی اتفاقات رخ داده را برای ثبت در تاریخ، استفاده دانشگاه و اطلاع‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار لازم، آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: برآورد اولیه ما از کل خسارات وارده به دانشگاه، شامل پردیس اصلی و پردیس شهید عباسپور، حدود ۶ هزار و پانصد میلیارد تومان است. بخش عمده این خسارات مربوط به خوابگاه‌ها، تجهیزات و ساختمان‌ها می‌شود. برای بازسازی کامل خوابگاه‌ها، بین سیصد تا چهارصد میلیارد تومان ( بسته به شرایط بازار) پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم بازسازی جامعی را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اهمیت سرعت در آغاز عملیات بازسازی، ادامه داد: زمان را به سرعت از دست می‌دهیم و بازسازی نیز به دلایل مختلف زمان‌بر است. امیدواریم بتوانیم در اولین فرصت کار بازسازی را شروع کنیم.

آقامیری در پایان یادآور شد: این حملات خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی دانشگاه وارد کرده و امید است با اقدامات حمایتی، روند بازسازی به سرعت آغاز و دانشجویان بتوانند به زودی به محیط علمی خود بازگردند.

