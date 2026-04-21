آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی از امروز
وزارت آموزش و پرورش از آغاز ثبت سفارش کتابهای درسی از امروز خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد: در مرحله نخست دانشآموزان پایههای دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانشآموزان پایههای هشتم و نهم دوره اول متوسطه ثبتنام میکنند.
این سامانه برای ثبت سفارش دانشآموزان پایههای یازده و دوازدهم دوره دوم متوسطه به مرور تا ۵ اردیبهشت فعال میشود.
دانشآموزان پایههای اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه از ۶ تیر میتوانند برای ثبت سفارش اقدام کنند.
برای ثبت سفارش کتابهای درسی نیاز به کد ملی نیست، اما باید با شماره تلفن همراه متعلق به ولی دانشآموز اقدام گردد.
متقاضیان میتوانند طبق زمانیبندی اعلامشده، از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir برای ثبت سفارش اقدام کنند.