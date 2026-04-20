وزیر بهداشت در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی میدانی خسارات واردشده، بر تداوم فعالیت‌های تخصصی، تحقیقاتی و تولیدی این مرکز تأکید کرد و حفظ ظرفیت‌های راهبردی حوزه سلامت را اولویتی جدی در شرایط فعلی دانست.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، انستیتو پاستور ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی کشور در حوزه تولید واکسن و مقابله با بیماری‌های واگیر، نقشی کلیدی در تأمین امنیت زیستی و سلامت عمومی ایفا می‌کند.

در این بازدید علی جعفریان مشاور عالی وزیر و دکتر حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت حضور داشتند.