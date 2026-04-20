تصمیم درباره اعزام هوایی یا زمینی زائران منوط به شرایط جنگ
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سی هزار زائر عازم سفر حج امسال میشوند، گفت: اعزام به صورت زمینی و یا هوایی بستگی به شرایط جنگ دارد.
به گزارش ایلنا، محمد راستینه با تاکید بر اینکه ما باید در کنگره جهانی حج حضور داشته باشیم، گفت: اینکه نحوه اعزام به صورت هوایی یا زمینی باشد، هنور در مرحله گفتوگو هست و تصمیمی نهایی بستگی به شرایط جنگ دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با سازمان حج و زیارت و دستگاههای متولی داشته که تصمیمات خوبی در آن گرفته شده است.