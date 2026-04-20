بازسازی منازل زیر ۵۰۰ میلیون تومان به مالکان واگذار شده است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری؛ نماینده استان تهران در شورای عالی استان‌ها و رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران به سرعت شیشه‌های شکسته منازل مردم را در تمام مناطق تعویض کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: بازسازی منازل زیر ۵۰۰ میلیون تومان به مالکان واگذار شده و در پروژه‌های بزرگ‌تر، پیمانکاران مورد اعتماد شهرداری مسئولیت را بر عهده دارند. برای ساختمان‌هایی که آسیب زیادی دیده‌اند، تخریب و نوسازی رایگان توسط شهرداری صورت می‌گیرد تا مردم بدون دغدغه به خانه‌های جدید خود بازگردند و افرادی که منازل خود را از دست داده‌اند، در ۴۱ هتل به‌صورت رایگان اسکان داده شده‌اند تا بازسازی کامل منازل آن‌ها به پایان برسد.

به گفته وی؛ شهرداری بسته‌های لوازم خانگی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای هر خانواده آسیب‌دیده تهیه کرده و این هدیه از طرف مدیریت شهری است و در بازسازی‌ها، تجربه جنگ ۱۲ روزه به کار گرفته شده و هزاران واحد مسکونی در تهران در حال بازسازی است تا زندگی عادی به مردم بازگردد.

