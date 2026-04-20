خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد همزمان تونل‌های مهم پایتخت در امشب

کد خبر : 1775785
لینک کوتاه کپی شد.

باند شمالی تونل رسالت و تونل نیایش و پل صدر، همچنین هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است.

به گزارش ایلنا از شهر، به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند، به دلیل انجام عملیات ضروری تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، مسیرهای زیر در در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

باند شمالی تونل رسالت (مسیر شرق به غرب)

باند شمالی تونل نیایش و پل صدر(مسیر شرق به غرب) به همراه ورودی کردستان به تونل نیایش 

هر دو دهانه تونل امیرکبیر (شمال و جنوب)

مسیرهای جایگزین پیشنهادی:

تونل رسالت:

 بزرگراه همت شرق به غرب

تونل نیایش و پل صدر:

بزگراه همت شرق به غرب

تونل امیرکبیر:

 به سمت شمال بزرگراه امام علی (ع)

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

به سمت جنوب بزرگراه امام علی (ع) 

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید