به گزارش ایلنا از شهر، به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند، به دلیل انجام عملیات ضروری تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، مسیرهای زیر در در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

باند شمالی تونل رسالت (مسیر شرق به غرب)

باند شمالی تونل نیایش و پل صدر(مسیر شرق به غرب) به همراه ورودی کردستان به تونل نیایش

هر دو دهانه تونل امیرکبیر (شمال و جنوب)

مسیرهای جایگزین پیشنهادی:

تونل رسالت:

بزرگراه همت شرق به غرب

تونل نیایش و پل صدر:

بزگراه همت شرق به غرب

تونل امیرکبیر:

به سمت شمال بزرگراه امام علی (ع)

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

به سمت جنوب بزرگراه امام علی (ع)

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)

