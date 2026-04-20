انسداد همزمان تونلهای مهم پایتخت در امشب
باند شمالی تونل رسالت و تونل نیایش و پل صدر، همچنین هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است.
به گزارش ایلنا از شهر، به اطلاع شهروندان گرامی میرساند، به دلیل انجام عملیات ضروری تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، مسیرهای زیر در در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
باند شمالی تونل رسالت (مسیر شرق به غرب)
باند شمالی تونل نیایش و پل صدر(مسیر شرق به غرب) به همراه ورودی کردستان به تونل نیایش
هر دو دهانه تونل امیرکبیر (شمال و جنوب)
مسیرهای جایگزین پیشنهادی:
تونل رسالت:
بزرگراه همت شرق به غرب
تونل نیایش و پل صدر:
بزگراه همت شرق به غرب
تونل امیرکبیر:
به سمت شمال بزرگراه امام علی (ع)
خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
به سمت جنوب بزرگراه امام علی (ع)
خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)