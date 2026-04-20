از امروز تهران خنک می‌شود

از امروز تهران خنک می‌شود
کد خبر : 1775778
اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش نسبی دما از امروز تا روز چهارشنبه (۳۱ فروردین تا ۲ اردیبهشت‌) در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، برپایی واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

با ادامه فعالیت سامانه بارشی، گاهی افزایش ابر، افزایش باد و تا روز سه‌شنبه (اول اردیبهشت‌ماه) در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رعد و برق و بارش تگرگ در گستره استان به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی دور از انتظار نیست.

طی این مدت در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید و شدید در گستره استان تهران به‌ویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی، با احتمال گرد و خاک و کاهش موقت شعاع دید در مناطق جنوبی مورد انتظار است.

همچنین از امروز تا چهارشنبه (۳۱ فروردین تا ۲ اردیبهشت‌) کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

براساس این گزارش آسمان تهران فردا ( اول اردیبهشت‌ماه) نیمه ابری تا ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل و حداکثر ۱۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه ( ۲ اردیبهشت‌ماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد و گاهی وزش باد شدید با حداقل و حداکثر دمای ۱۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
