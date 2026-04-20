توضیح درباره چگونگی سنجش بلوغ دانشگاه
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: ابزار HEInnovate دانشگاههای نسل یک تا چهار را پوشش میدهد و مدل Quintuple Helix نیز نسلهای پنجم و ششم دانشگاهی را در بر میگیرد و به این ترتیب میتوان بلوغ دانشگاه را در ابعاد مختلف ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی گفت: در این مدل ترکیبی، شاخصهایی همچون آموزش، یادگیری کارآفرینانه، آمادگی کارآفرینی، تحول دیجیتال، ظرفیتهای دیجیتال، اکوسیستم و شبکههای کارآفرینی، بینالمللیسازی دانشگاه و اثرگذاری آن و کنشگری فعال تغییر اجتماعی، زیستمحیطی و آیندهمحور دستهبندی شدهاند.
آغاز افزود: در این طرح، گروههای مختلفی بهعنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدهاند که شامل مدیران ارشد ستاد دانشگاه، مدیران اجرایی، رؤسای دانشکدهها، پژوهشگران، مدیران مراکز نوآوری، رشد و کارآفرینی، اعضای هیأت علمی منتخب، کارشناسان کلیدی و همچنین برخی ذینفعان بیرونی هستند.
وی ادامه داد: فهرست این افراد تهیه شده و قرار است مورد بررسی نهایی قرار گیرد تا افراد منتخب برای مشارکت در این طرح مشخص شوند.
معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی خاطرنشان کرد: خروجی این فرآیند، طراحی ابزار دقیقی خواهد بود که میتواند پروفایل نوآوری دانشگاه، شناسایی شکافهای ادراکی میان پاسخدهندگان و نیز مداخلات راهبردی مورد نیاز را مشخص کند.
آغاز تأکید کرد: این دادهها بهعنوان ورودی مستقیم برای تدوین استراتژی دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد و مبنایی برای پایش و تحول آینده خواهد بود.
وی در پایان گفت: فرآیند طراحی، آمادهسازی و اجرای این مدل تا حد زیادی پیش رفته و قرار است نتایج آسیبشناسی وضعیت موجود در شورای دانشکدهها ارائه شود تا پس از جمعبندی، زمینه برای اجرای آن در سطح دانشگاه فراهم شود.