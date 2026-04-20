کاخ گلستان از آثار ثبت شده در یونسکو هدف حملات؛ دشمن به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، ظهر دوشنبه در سومین مقصد از تور بازدید سفرا، کارداران و خبرنگاران داخلی و بین‌المللی از اماکن آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم، در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ گلستان اظهار داشت: در جنگ ۴۰ روزه دشمن صهیونیستی و آمریکایی، خسارت‌های زیادی به اماکن تاریخی تهران وارد شد. ۱۷ اثر که درجه یک ثبت ملی بودند و همچنین کاخ گلستان که اثر جهانی ثبت‌شده در یونسکو است، آسیب دیده‌اند. این کاخ برای مردم ما و حتی برای جهانیان ارزش تاریخی بسیار زیادی دارد و توریست‌های خارجی در آن حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه علیرغم همه ادعاهایی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی دارند، در این جنگ اخیر نشان دادند که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند. قوانین متعددی از سال ۱۹۵۴ و ۱۹۹۸ وجود دارد که حملات به زیرساخت‌های فرهنگی، مذهبی، آموزشی و تاریخی را جنایت جنگی محسوب می‌کند. این قوانین توسط خود غربی‌ها مصوب شده، اما آنها به آن پایبند نیستند.

استاندار تهران با اشاره به اهداف برگزاری این تور تصریح کرد: ما امروز از ۵۴ نمایندگی سفارتخانه و مجامع بین‌المللی مستقر در تهران دعوت کردیم تا از بیمارستان گاندی، محله رسالت (با بیش از ۱۳۰۰ واحد آسیب‌دیده) و کاخ گلستان بازدید کنند. امیدواریم سکوت کشورهای غربی شکسته شود و واقعیت‌های میدانی تهران به جهانیان مخابره شود.

معتمدیان در خصوص روند بازسازی و جبران خسارت‌ها گفت: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و همچنین رئیس‌جمهور محترم، بر رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان تأکید کردند. ستاد بازسازی و نوسازی به ریاست معاون اول تشکیل شده است. شهرهای بالای یک میلیون نفر به عهده شهرداری‌ها و مابقی مناطق بر عهده بنیاد مسکن است. خودروها و موتورسیکلت‌ها از طریق بیمه ایران ارزیابی می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۴۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان تهران با درجات مختلف از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند. ارزیابی‌ها توسط کانون کارشناسان انجام می‌شود و تسهیلات و جبران خسارت‌ها به زودی تعیین خواهد شد. ما به عنوان استانداری نظارت می‌کنیم که این خدمات به سرعت انجام شود.

