آغاز فرایند پرداخت وام تحصیلی به دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم

به گزارش ایلنا از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، حمید رضا رئیسی با اعلام این خبر افزود: باتوجه به ابلاغ وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در ۴ اسفند ماه ۱۴۰۴ و اجازه ایجاد سند وام تحصیلی از ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، نسبت به ثبت نام دانشجویان اقدام کرده اند و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از نیمه دوم اردیبهشت ماه نسبت به پرداخت وام تحصیلی اقدام خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: میزان وام تحصیلی دانشجویان مجرد۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان و میزان وام تحصیلی دانشجویان متاهل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. رئیسی افزود: جهت پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم تحصیلی، مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

