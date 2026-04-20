فرمانده مرزبانی فراجا:
امنیت در مرزهای کشور برقرار است
به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل در مرزهای کشور خبر داد.
وی در بازدید از مرز مهران گفت: باوجود تلاشهای دشمن نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار جاویدان به گروهکهای معاند هشدار داد: هرگونه تعرض به خاک کشورمان با پاسخی پشیمان کنده مواجه خواهد شد.