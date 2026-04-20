به گزارش ایلنا، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا از برقراری امنیت کامل در مرز‌های کشور خبر داد.

وی در بازدید از مرز مهران گفت: باوجود تلاش‌های دشمن نیرو‌های مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار جاویدان به گروهک‌های معاند هشدار داد: هرگونه تعرض به خاک کشورمان با پاسخی پشیمان کنده مواجه خواهد شد.

