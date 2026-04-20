در جنگ اخیر بیش از ۴۶ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دید

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در یک برنامه خبری با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در روزهای جنگ تحمیلی اخیر گفت: در مجموع ۶۴۹ مورد اصابت به نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده که برخی نقاط چندین بار هدف قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این حوادث منجر به آسیب دیدن ۴۶ هزار و ۶۲۳ واحد مسکونی شده است. به گفته او، بخشی از این آمار پس از پایان جنگ و با بازگشت شهروندان از سفر یا ثبت گزارش‌های تکمیلی افزایش یافته است.

محمدخانی با بیان اینکه بخش عمده آسیب‌ها جزئی بوده است اظهار کرد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۳۸ هزار و ۱۶۱ واحد دچار خسارات جزئی مانند شکستگی شیشه، در و پنجره بوده‌اند.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۵ درصد از این واحدها تعمیر و بازسازی شده‌اند و ساکنان بدون مشکل به منازل خود بازگشته‌اند.

وی تأکید کرد این ارزیابی‌ها با همکاری سازمان نظام مهندسی و توسط متخصصان سازه انجام شده و بر اساس بازدیدهای فنی، نوع مداخله برای هر ساختمان تعیین شده است.

محمدخانی همچنین به خسارات وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت:در این حوادث ۹۱۱۴ خودرو و ۵۸۷ موتورسیکلت دچار خسارت شده‌اند که ارزیابی آن‌ها توسط شهرداری انجام شده است. ارزیابی خسارت با شهرداری است، اما تأمین هزینه‌ها بر عهده دولت خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران درباره نحوه پرداخت خسارت‌ها گفت: تمام هزینه‌های بازسازی واحدهای مسکونی از سوی شهرداری تهران تأمین می‌شود و شهروندان هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

وی افزود: در مواردی که شهروندان شخصاً اقدام به تعمیر کرده باشند، هزینه‌ها با ارائه فاکتور به شهرداری بازپرداخت خواهد شد.

محمدخانی با اشاره به روند بازسازی گفت:شهرداری تلاش کرده تا بخش عمده تعمیرات جزئی را با پیمانکاران طرف قرارداد خود پیش ببرد و در تمامی مناطق، عملیات بازسازی آغاز شده است.

وی افزود: امید می‌رود تا هفته آینده پرونده تعمیرات جزئی مربوط به ۳۸ هزار واحد به طور کامل بسته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی‌های شهرداری برای شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر حدود ۴ هزار میلیارد تومان تجهیزات خدمات شهری شامل ماشین‌آلات آتش‌نشانی و آواربرداری خریداری شد.

محمدخانی تصریح کرد: بخشی از این تجهیزات در حوادث بعدی از بین رفت و در صورت در اختیار بودن آن‌ها، خدمات‌رسانی سریع‌تر امکان‌پذیر بود.

سخنگوی شهرداری تهران اذعان کرد: شهرداری تهران در ۴۵ مجموعه اقامتی شامل هتل‌ها، مهمان‌سراها و هتل‌آپارتمان‌ها، مجموعاً ۱۹۶۶ خانواده را اسکان داده است. آمار کل افراد مستقر در این مراکز اقامتی ۶۶۵۹ نفر گزارش شده است. در تمامی این مجموعه‌ها، روزانه حداقل یک تا دو ساعت حضور پزشک عمومی جهت معاینه، تمدید نسخ و در صورت نیاز ارجاع به آزمایشگاه یا بیمارستان پیش‌بینی شده است.

این مسئول شهرداری متذکر شد: از مجموع افراد اسکان داده شده، تاکنون ۴۵۰۰ نفر تحت غربالگری روان‌شناختی قرار گرفته‌اند. اداره کل سلامت شهرداری تهران با همکاری متخصصان دانشگاهی، برای تک‌تک این خانواده‌ها پرونده روان‌شناختی تشکیل داده است. هدف از این اقدام، شناسایی و درمان آسیب‌های جدی روحی ناشی از جنگ از جمله «اضطراب جدایی»، «تبعات سوگ» و «افسردگی» است تا مراحل درمانی تخصصی برای افراد واجد شرایط آغاز شود.

وی افزود: بخش فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد برای کاهش کلافگی و استرس کودکان و نوجوانان مستقر در مراکز اقامتی، اردوهای نیم‌روزی و برنامه‌های نشاط‌آور هنری را آغاز کند. اجرای این اردوها منوط به همراهی و اخذ رضایت‌نامه رسمی از والدین است تا با رفع اضطراب‌های ناشی از جنگ، کودکان به شرایط عادی زندگی بازگردند.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: تمامی اقدامات حمایتی شهرداری تهران با پشتوانه مردمی و گروه‌های جهادی در حال انجام است. بیش از ۱۰ هزار نیروی داوطلب از تهران و سایر شهرهای کشور در بخش‌های مختلفی همچون شستشوی فرش‌ها، نصب شیشه‌های منازل آسیب‌دیده، ارائه خدمات پزشکی و مشاوره‌های روان‌شناسی با شهرداری تهران همکاری فعال دارند.

محمدخانی گفت: علیرغم شرایط جنگی، فعالیت‌های توسعه‌ای شهر متوقف نشده است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده استگاه تختی افتتاح خواهد شد که این ایستگاه که احتمالاً آخرین ایستگاه خطوط هفت‌گانه (در بخش اصلی) است، تا هفته آینده به طور رسمی افتتاح خواهد شد، ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) که این ایستگاه در ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و همچنین توسعه خطوط که با تکمیل پرونده خطوط هفت‌گانه، عملیات اجرایی خطوط جدید و بخش‌های توسعه‌ای خطوط ۶ و ۷ نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: در کنار فعالیت‌های فوق، وظایف ذاتی شهرداری شامل نظارت بر خدمات شهری، نظافت معابر، جمع‌آوری پسماند و نگهداری فضای سبز و گل‌کاری خیابان‌ها طبق روال عادی و بدون وقفه در حال انجام است تا خللی در زیست روزمره همشهریان تهرانی ایجاد نشود. این اقدامات نشان‌دهنده پویایی مدیریت شهری در اجرای همزمان پروژه‌های زیرساختی و خدمات حمایتی در دوران بحران است.

سخنگوی شهرداری تهران اذعان کرد: در پی شرایط ناشی از جنگ اخیر و لزوم همراهی با وضعیت معیشتی شهروندان، مجموعه‌ای از تسهیلات حمایتی و پروژه‌های رفاهی جدید در سطح شهر تهران به مرحله اجرا درآمده است. طبق تمهیدات اندیشیده شده، مهلت پرداخت تمامی قبوض عوارض شهری بدون احتساب جریمه تمدید شده و پروژه‌های کلان عمرانی و تفریحی نیز بدون وقفه در حال پیشروی هستند.

وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات مهم شهرداری برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگ، انتقال مهلت پرداخت قبوض عوارض است. بر این اساس، تمام قبوض عوارض شهرسازی، عوارض پسماند و سایر عوارض روتین که طبق قانون می‌بایست تا پایان سال پرداخت می‌شدند تا مشمول جریمه نشوند، به سال جدید منتقل شده است. شهروندان فرصت دارند تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه نسبت به پرداخت این قبوض بدون واهمه از جریمه‌های قانونی سالیانه اقدام نمایند.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: علاوه بر این، شهرداری تهران لایحه‌ای را با هماهنگی اعضای شورای اسلامی شهر جهت حمایت از کسب‌وکارهای مرتبط با مدیریت شهری تدوین کرده است. بر اساس این لایحه، تخفیف‌های ویژه‌ای برای اجاره‌داران غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار و سایر اماکن تحت اجاره شهرداری در نظر گرفته شده است. این حمایت‌ها شامل بخشودگی بخشی از هزینه‌های اجاره‌بها در ایام جنگ است تا از فعالیت‌های اقتصادی خرد در سطح شهر پشتیبانی شود.

وی اضافه کرد: در حوزه خدمات عمرانی و رفاهی، عملیات حفاری پروژه‌های جدید شهری هم‌اکنون به طور فعال در حال انجام است. در کنار این اقدامات، فاز دوم پروژه «روددره فرحزاد» در شمال غرب تهران (محدوده مناطق ۲ و ۵) به مرحله افتتاح رسیده است. این پروژه با هدف ایجاد فضایی مفرح و جذاب برای استفاده عموم مردم و بهبود استانداردهای تفریحی در مناطق کوهپایه‌ای تهران اجرایی شده است.

سخنگوی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: علیرغم ارائه خدمات ویژه ناشی از شرایط جنگ، اقدامات عادی و روتین شهرداری هرگز متوقف نشده است. در این میان، نقش پاکبانان و کادر خدماتی شهرداری که در تمامی ایام بحران و جنگ به ارائه خدمت پرداخته‌اند، محوری بوده و تلاش شده است تا با رویکردی رزمنده-مدیر، همبستگی میان مطالبات روزمره شهروندان و اقتضائات امنیتی و حمایتی حفظ شود. تمامی این فرآیندها با هدف برقراری ثبات در زیست شهری و ایجاد امید در میان پایتخت‌نشینان پس از دوران بحران دنبال می‌شود.

