واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه برای بیش از ۲۵۰ هزار کودک در خوزستان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون از ۱۲ اردیبهشت برای بیش از ۲۵۰ هزار کودک خوزستانی زیر ۶ سال آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، مهرداد شریفی بیان کرد: بر اساس اعلام کمیته ملی واکسیناسیون کشور، این طرح در استان خوزستان همزمان با چند استان جنوبی کشور، از ۱۲ اردیبهشتماه آغاز و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، دستیابی به پوشش جامع واکسیناسیون در کودکان زیر شش سال متولدین ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا متولدین ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و کاهش مرگو میر ناشی از بیماری سرخک در این گروه سنی است.
شریفی ادامه داد: این واکسن علاوه بر دُزهایی که در سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی تزریق شده، بهصورت رایگان در تمامی مراکز بهداشتی، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت استان خوزستان در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از خانوادهها درخواست کرد با در دست داشتن کارت واکسیناسیون به نزدیکترین مرکز بهداشتی، مراجعه و نسبت به تزریق واکسن فرزندان خود اقدام کنند.
سرخک یک بیماری عفونی ویروسی است که از طریق تماس مستقیم یا تنفس ذرات معلق منتقل میشود.
ابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بیماری میتواند با تب، بثورات پوستی و عوارض تنفسی همراه باشد. درمان سریع و پیشگیری با واکسیناسیون اهمیت زیادی دارد و به دلیل دریافت روزافزون واکسن سرخک، میزان مرگ و میر در سراسر جهان رو به کاهش است.