هشدار پلیس تهران: ارسال اطلاعات حساس امنیتی جرم است

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت ملی، به شهروندان هشدار داد که در شرایط حساس کنونی حتی در شرایط به اصطلاح آتش بس، ارسال هرگونه فیلم، عکس، موقعیت اماکن حساس و نیروهای نظامی و امنیتی به شبکه‌ها و کانال‌های فاقد صلاحیت، به ویژه شبکه‌ها و کانال‌های معاند از قبیل ایران اینترنشنال، من و تو، وحید آنلاین و سایر مشابه‌ها، اقدامی غیرقانونی و تهدیدی علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

این مرکز ضمن یادآوری اینکه شناسایی و برخورد با این افراد در دستور کار پلیس و سایر نهادهای امنیتی قرار دارد، از مردم فهیم و مسئولیت‌پذیر درخواست کرد تا با هوشیاری و دقت، در عدم انتشار اطلاعات حساس همچون گذشته با پلیس و سایر نهادهای امنیتی کشور همکاری کنند و از اقدامات مغایر با امنیت ملی پرهیز نمایند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ همچنین از حضور حماسی و حمایت بی‌دریغ مردم عزیز از میهن و همراهی آنان با نیروهای پلیس در حفاظت از امنیت شهر قدردانی کرد و تأکید نمود که همراهی مردم و رعایت توصیه‌های امنیتی، پشتوانه‌ای مستحکم برای دفاع از وطن و حفظ آرامش جامعه است.

