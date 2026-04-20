شهادت ۳۳۷۵ نفر در جنگ تحمیلی اخیر/ ۴۰ درصد پیکرهای شهدا قابل شناسایی نبود

مسجدی افزود: در این دوره، شاهد به شهادت رسیدن شهروندان بی‌گناه، کودکان، سالمندان و افرادی بودیم که در مراکز اداری مشغول خدمت بودند.

وی بمباران مدرسه «شجره طیبه» در میناب را حادثه‌ای دلخراش خواند و گفت: در این حادثه بیش از ۱۶۰ کودک به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی شهید شدند.

۴۰ درصد پیکرهای شهدا قابل شناسایی نبود

رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: به دلیل نوع بمب‌ها و موشک‌های به کار گرفته شده توسط آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، حدود ۴۰ درصد پیکرهای شهدا در ابتدا قابل شناسایی نبودند، اما همکاران ما در سراسر کشور به‌ویژه در تهران، اصفهان و هرمزگان با تلاش خود موفق شدند این پیکرها را شناسایی و به خانواده‌ها تحویل دهند.

خدمت‌رسانی شبانه‌روزی و بدون وقفه در سازمان پزشکی قانونی

مسجدی با اشاره به حمایت مسئولان قضایی به‌ویژه رئیس قوه قضاییه از سازمان پزشکی قانونی تأکید کرد: با وجود موشک‌باران دشمن، همکاران ما هرگز خدمت به مردم را ترک نکردند؛ برخی از آن‌ها به منزل نرفتند و شبانه‌روز به مردم و خانواده شهدا خدمت می‌کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر اینکه در طول ۵۰ روز جنگ هیچ خدمتی به مردم مختل نشد، افزود: این سازمان بدون هیچ تعطیلی به فعالیت ادامه داد. پیش از آغاز جنگ، ستاد بحران سازمان تمهیدات لازم را اندیشیده بود و دستورالعمل‌هایی برای ارائه خدمات یکپارچه به استان‌ها ابلاغ شد، هر چند برخی دستورالعمل‌های شناسایی پیکر شهدا سختگیرانه بود، اما در ۵۰ روز گذشته هیچ مشکلی در این زمینه در کشور نداشتیم.

پیش‌بینی تمهیدات لازم برای شرایط بحرانی

مسجدی با اشاره به تأمین مواد، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، گفت: تمام استان‌ها در آماده‌باش کامل بودند. در تهران، هماهنگی میان نهادهای مختلف در یک اتاق مشترک انجام می‌شد که تجربه آن را از جنگ ۱۲ روزه پیشین به دست آورده بودیم. به همین دلیل، پیکر شهدا در اولین فرصت ممکن شناسایی و به خانواده‌ها تحویل داده شد.

وی همچنین گفت: با وجود مشکلات ارتباطی، جلسات مجازی متعددی با استان‌ها برگزار کردیم تا ضمن کسب اخبار، دستورات لازم برای خدمت‌رسانی را با همکاران به اشتراک بگذاریم.

۳ هزار و ۳۷۵ نفر شهید شدند

رئیس سازمان پزشکی قانونی در تشریح آمار نهایی شهدا، گفت: از آغاز جنگ رمضان تا آخرین ساعت روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، مجموعاً ۳ هزار و ۳۷۵ نفر شهید شدند که از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۵ نفر مرد و ۴۹۶ نفر زن بودند. در حال حاضر نیز ۴ پیکر به دلیل شدت و نوع آسیب‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی افزود: از نظر سنی، ۷ شهید زیر یک سال، ۲۵۵ شهید یک تا ۱۲ سال، ۱۲۱ شهید ۱۳ تا ۱۸ سال، ۹۶۹ شهید ۱۹ تا ۳۰ سال، ۷۹۲ شهید ۳۱ تا ۴۰ سال، ۶۳۹ شهید ۴۱ تا ۵۰ سال، ۲۶۷ شهید ۵۱ تا ۶۰ سال، ۱۶۳ شهید ۶۱ تا ۷۰ سال و ۶۰ شهید ۷۱ سال به بالا داشتیم.

بیشترین آمار شهدا مربوط به تهران، هرمزگان و اصفهان

مسجدی اضافه کرد: به ترتیب استان‌های تهران، هرمزگان و اصفهان بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.

وی درباره پشتیبانی از استان‌های کم‌تجربه در بحران، گفت: سازمان پزشکی قانونی پیشتر نیز با بحران‌های مختلفی مواجه بوده است. در جنگ ۱۲ روزه خردادماه، با وجود آمادگی تیم‌های پشتیبان از استان‌های غیردرگیر، حتی به یک نفر هم برای انتقال به استان‌هایی مانند تهران، اصفهان یا هرمزگان نیاز پیدا نکردیم و همان نیروهای متخصص مستقر در استان‌ها، خدمات مورد نیاز را ارائه دادند که نشان‌دهنده همت مجاهدانه همکاران است.

مسجدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده و احتمال وقوع جنگ، ذخایر استراتژیک سازمان در حد استاندارد بود و از نظر تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و نیروی انسانی هیچ کمبودی احساس نشد. وی تأکید کرد: در صورت ادامه جنگ در آینده نیز خدمات‌رسانی ادامه خواهد یافت و اجازه نمی‌دهیم مردم در این حوزه دچار مشکل شوند.