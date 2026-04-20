به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است، اما بارش باران در محورهای شمالی ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده مهرشهر، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه ساوه–تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی و در محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محبی با اشاره به شرایط جوی کشور گفت: بارش باران در برخی محورهای استان‌های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، مرکزی، همدان، لرستان و خوزستان گزارش شده که ضرورت افزایش احتیاط رانندگان را دوچندان می‌کند.

جانشین پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود شریانی نیز توضیح داد:محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن–راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز–زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیر جایگزین از سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و سپس قویون قشلاقی تعیین شده است.

وی ادامه داد: محورهای غیرشریانی پاتاوه–دهدشت و هشتگرد–طالقان نیز مسدود هستند. علاوه بر این، برخی مسیرها به دلیل شرایط فصلی از جمله گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده همچنان دارای انسداد هستند.

محبی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین، از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.